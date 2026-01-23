

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó este jueves la participación de España en la denominada Junta de Paz para Gaza, una iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que se encuentra “fuera del marco de Naciones Unidas”.

Sánchez hizo pública esta decisión durante la rueda de prensa ofrecida en Bruselas al término de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, convocada para analizar las recientes declaraciones de Trump sobre Groenlandia. El mandatario español subrayó que la propuesta presentada por el presidente estadounidense en el Foro de Davos no solo se sitúa al margen del sistema multilateral de la ONU, sino que además excluye a la Autoridad Nacional Palestina.

La Junta de Paz para Gaza fue concebida inicialmente para supervisar el plan de paz estadounidense para el enclave palestino, aunque Washington pretende ahora ampliarla a otros conflictos globales. No obstante, el jefe del Ejecutivo español reiteró su rechazo a formar parte de esta iniciativa por razones de coherencia política y diplomática.

“Agradecemos la invitación, pero declinamos participar en esa Junta propuesta por la Administración estadounidense”, afirmó Sánchez, quien defendió la posición de España en favor del orden multilateral, el respeto al Derecho Internacional y el papel central de Naciones Unidas en la resolución de conflictos.

El presidente del Gobierno insistió en que el futuro de Palestina debe ser decidido por el propio pueblo palestino y que la coexistencia pacífica entre Palestina e Israel debe abordarse mediante un proceso de diálogo que conduzca a la solución de los dos Estados. Asimismo, destacó la necesidad de garantizar la entrada de ayuda humanitaria y de avanzar hacia una paz duradera en la región.

Sánchez aseguró que España continuará trabajando, junto a socios europeos y de la comunidad internacional, en un proceso de paz que se impulsa desde hace más de tres décadas. En este sentido, reafirmó el compromiso del Gobierno con la ayuda humanitaria, la reconstrucción, la estabilización y la seguridad tanto de Israel como de Palestina.