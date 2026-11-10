El Sindicato de Inquilinas ha iniciado el despliegue de las movilizaciones asociadas a la jornada de huelga convocada para este miércoles 11 de noviembre, bajo el llamamiento a organizar piquetes nocturnos en los distritos de Madrid a partir del martes por la noche. La estrategia de la organización busca paralizar la actividad comercial y hostelera desde el primer minuto de la jornada de paro, extendiendo las acciones informativas y de bloqueo para impedir la apertura de negocios durante las 24 horas del día.

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La portavocía del colectivo, encarnada por Valeria Racu, ha apelado a la ciudadanía a respaldar la convocatoria combinando la suspensión de la actividad laboral con una huelga general de consumo. Desde la plataforma promueven evitar cualquier transacción económica en comercios, supermercados o locales de hostelería, incentivando el uso de comidas colectivas organizadas por las asociaciones vecinales o el avituallamiento personal en las mochilas de los manifestantes.

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Paros en el transporte, piquetes en bicicleta y corte total en Gran Vía

El diseño de la jornada de protesta contempla disrupciones severas en la movilidad urbana desde las primeras horas de la mañana del miércoles. El sindicato ha anticipado alteraciones continuadas en el funcionamiento del transporte público, articulando piquetes ciclistas itinerantes por la capital y concentraciones matinalmente repartidas en los nodos de comunicación de los barrios.

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El punto neurálgico de la mañana se situará a las 12:00 horas con la convocatoria de un «megapiquete» centralizado en la arteria comercial de la Gran Vía madrileña. La acción pretende forzar el cierre provisional de los grandes establecimientos y paralizar la circulación en el centro urbano como antesala de los actos previstos para la franja vespertina.

Manifestación central desde Atocha a Plaza Elíptica

Las protestas tendrán su acto principal a las 18:00 horas con una manifestación de gran formato que discurrirá entre la Glorieta de Atocha y la Plaza Elíptica. La cabecera del bloque estará ocupada por colectivos sociales y plataformas en defensa de la vivienda digna, la sanidad, la educación pública y el sistema público de pensiones, unificando las demandas socioeconómicas en el tramo final del periodo electoral.

Tras la marcha vespertina, los piquetes nocturnos retomarán las patrullas en los barrios para vigilar que los comercios no reanuden su actividad antes de la medianoche del jueves, momento en que finalizará de forma oficial la convocatoria de paro masivo en la capital.