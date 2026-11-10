La entrevista televisiva del presidente de Vox, Santiago Abascal, en el programa La Revuelta presentado por David Broncano, se ha convertido en el nuevo centro de la polémica política en plena precampaña para las elecciones generales del 29-N. La controversia saltó a la escena institucional después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusara públicamente al líder de la formación conservadora de emitir una «amenaza» velada al comunicador durante el tramo final del espacio. En el cierre de la emisión, tras rechazar el presentador desearle suerte electoral, Abascal replicó entre sonrisas: «Yo sí te deseo suerte, que la vas a necesitar».

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Sánchez reaccionó a través de un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó que «amenazar sonriendo no es hacer humor» y sostuvo que este tipo de actitudes «degradan la democracia», advirtiendo contra los riesgos de retórica autoritaria frente a profesionales de los medios de comunicación. La intervención del jefe del Ejecutivo fue posteriormente secundada por la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, elevando el tono de confrontación entre el Palacio de la Moncloa y la dirección de la formación con sede en la calle Bambú.

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Réplica de Vox recordando la etapa de violencia terrorista en el País Vasco

La respuesta de Vox a las acusaciones gubernamentales no se ha hecho esperar. La formación ha rechazado de forma tajante las interpretaciones de la Moncloa, recordando el pasado del propio Abascal en el País Vasco, donde su familia sufrió el acoso del entorno terrorista y él mismo debió contar con protección policial durante años. «Santiago sabe lo que es una amenaza de verdad, y ninguna llevaba detrás un ‘es una broma’ en un programa de humor», manifestaron desde los canales oficiales del partido, acusando a Sánchez de manipular fragmentos de vídeo para alentar el discurso del miedo.

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Asimismo, la dirigencia del partido recriminó al PSOE que pretenda dar «lecciones de democracia» mientras mantiene acuerdos parlamentarios con EH Bildu. Desde la formación conservadora enfatizaron la gravedad histórica de la violencia ejercida por ETA contra periodistas y profesionales de la información durante los años del plomo, contrapuesto al intercambio de frases humorísticas dentro de un formato televisivo de entretenimiento.

Polémica por los mensajes de presión del PSOE al espacio de RTVE

El choque político ha vuelto a poner bajo el foco las previas apariciones de dirigentes en el espacio televisivo de la cadena pública. Sectores de la oposición y usuarios en redes sociales han recuperado las publicaciones emitidas por los perfiles oficiales del PSOE antes de la visita de Pedro Sánchez a La Revuelta, en las que los socialistas ironizaban señalando que el futuro del formato «dependía» del resultado de dicha entrevista, lo que fue calificado entonces por diversos analistas como una maniobra de presión mediática.

Con las espadas en alto a escasas semanas de la votación del 29-N, el choque dialéctico por el paso de Abascal en el programa con mayor audiencia de la franja nocturna anticipa una campaña caracterizada por la máxima polarización mediática y los duelos directos entre los principales candidatos a la presidencia.