Ante las importantes interrupciones y retrasos generalizados que afectan a la red ferroviaria como consecuencia de la convocatoria de huelga en el sector, Renfe ha aconsejado a los viajeros que eviten utilizar el tren y opten por alternativas de desplazamiento por carretera u otros medios de transporte.

Lee tambien: Huelga de maquinistas de Renfe y Adif programada para noviembre

Impacto en la circulación y servicios mínimos

La huelga de los maquinistas está provocando incidencias severas en las principales líneas y trayectos de media y larga distancia, alterando los horarios previstos y generando aglomeraciones en las estaciones. Desde la compañía ferroviaria se ha lamentado los perjuicios ocasionados a los usuarios y se recuerda que se han establecido unos servicios mínimos dictaminados por el Ministerio de Transportes para intentar mitigar el impacto, aunque estos resultan insuficientes para absorber la demanda habitual.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Recomendaciones a los pasajeros: Se insta a comprobar el estado de los trenes antes de acudir a las estaciones y se facilita la opción de cambiar o anular los billetes afectados sin penalización.

Se insta a comprobar el estado de los trenes antes de acudir a las estaciones y se facilita la opción de cambiar o anular los billetes afectados sin penalización. Alternativas de movilidad: Renfe sugiere el uso del autobús o vehículo particular para aquellos trayectos en los que sea estrictamente necesario viajar, dado que los paros continuarán afectando a la normalidad del servicio durante las próximas horas.

Lee tambien: Frente Amplio propone un pacto de Estado sobre el sistema ferroviario para reunificar Renfe y Adif en un gran operador público