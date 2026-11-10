El DJ Kiko Rivera ha protagonizado un severo enfrentamiento con los medios de comunicación tras trascender públicamente los pormenores financieros de la compraventa de su vivienda. Tras su separación de Irene Rosales, el hijo de Isabel Pantoja ha formalizado la adquisición de la propiedad en la que residía en régimen de alquiler, situada en la urbanización La Juliana, en la localidad sevillana de Bollullos de la Mitación. El inmueble, valorado en medio millón de euros, cuenta con 380 metros cuadrados construidos, cinco dormitorios, tres cuartos de baño y un espacio destinado a estudio de producción musical.

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El malestar del artista se produce después de que el director de la revista Lecturas, Luis Pliego, revelase en el espacio televisivo La tarde se mueve los detalles del contrato hipotecario suscrito por el músico. Según los datos difundidos, la operación se ha financiado mediante un préstamo bancario de 376.000 euros a un tipo de interés del 3,15%, lo que supone una cuota mensual de 1.615 euros. Rivera, que en los últimos meses ha apostado por un perfil público alejado de las exclusivas mediáticas tras sufrir un segundo ictus, ha expresado su rechazo a que se publiquen aspectos relativos a su patrimonio personal.

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Réplica a las televisiones y defensa de la privacidad

A través de unas declaraciones a pie de calle y un mensaje posterior dirigido al equipo del programa conducido por Ion Aramendi, Kiko Rivera ha defendido su derecho a la intimidad, recriminando a las cadenas de televisión el tratamiento informativo de su vida privada. El DJ ha afeado a los formatos del corazón que soliciten autorización previa para la emisión de sus proyectos musicales mientras difunden datos de su esfera personal sin su conocimiento, asegurando que no tiene intención de participar en la dinámica mediática habitual.

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La postura del músico contrasta con las etapas previas de su trayectoria profesional, en las que hizo públicas diversas operaciones inmobiliarias mediante reportajes en la prensa rosa. Rivera ha insistido en que su etapa actual responde a unas prioridades enfocadas en la salud y en su actividad musical junto a su pareja, Lola García, manteniendo asimismo la distancia respecto al foco periodístico.

Respuesta de los periodistas y debate sobre las fuentes de ingresos

Las críticas vertidas por el DJ han recibido réplica inmediata desde los platós de televisión. Luis Pliego ha respondido a las reprochaciones del hijo de la tonadillera sugiriendo que el enfado de Rivera responde a la imposibilidad de haber comercializado la exclusiva de la adquisición inmobiliaria en una cabecera del sector. Desde el programa se argumentó que los datos sobre registros patrimoniales y cargas hipotecarias son de acceso público, justificando el interés informativo en la figura del DJ.

El conflicto deja en evidencia la compleja relación del artista con la prensa de crónica social en un periodo de reestructuración personal marcado por la reconciliación con su madre y su tío Agustín, tras seis años de distanciamiento familiar, y por la búsqueda de estabilidad financiera al margen de las platós de televisión.