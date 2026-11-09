El líder del Partido Popular apela a la responsabilidad de las organizaciones sindicales en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, reclamando un «mandato fuerte y claro».

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En plena cuenta atrás hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dirigido una petición directa a las principales organizaciones sindicales para que reconsideren y desconvoquen la huelga general prevista para el 11 de noviembre.

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Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, el líder de la oposición ha señalado que, si bien no cuestiona el derecho constitucional de huelga, el contexto actual marcado por el reciente accidente ferroviario en Urda (Toledo) —que dejó un trágico balance de 69 fallecidos— convierte la movilización en una iniciativa «manifiestamente inoportuna».

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«69 muertos después, es un grave error»

Feijóo ha advertido de que la convocatoria, planteada a escasas semanas de las urnas y en un clima de profunda conmoción social, envía un mensaje desacertado. «Antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error», ha enfatizado el dirigente popular, instando a los sindicatos a no ligar permanentemente su imagen a la estrategia del actual Ejecutivo.

Asimismo, el presidente del PP ha recordado que las centrales sindicales no convocaron movilizaciones de este calado durante los años precedentes de legislatura y les ha pedido prudencia y altura de miras para centrar los esfuerzos en la recuperación del país. En este sentido, ha reclamado a los ciudadanos un mandato político «fuerte y claro» que permita afrontar con solvencia los retos económicos y sociales que atraviesa España.