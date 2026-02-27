La selección española de baloncesto se mide a Ucrania en un duelo fundamental para el liderato del grupo; le explicamos cómo seguir el encuentro en directo por TV y online

La selección española de baloncesto afronta este viernes, 27 de febrero de 2026, una jornada decisiva en su camino hacia la Copa Mundial de Baloncesto 2027. El combinado dirigido por Chus Mateo se desplaza hasta el Xiaomi Arena de Riga, en Letonia, para enfrentarse a Ucrania en un choque que definirá la cabeza del Grupo A dentro de las ventanas FIBA.

Horario del partido Ucrania vs España

El encuentro entre el conjunto ucraniano y el combinado nacional español está programado para hoy, viernes 27 de febrero, a las 20:30 horas (horario peninsular español).

¿Dónde ver el Ucrania – España en directo por TV y online?

Los aficionados que deseen seguir el encuentro podrán hacerlo a través de diversas plataformas, tanto en televisión como en dispositivos digitales:

• Televisión: El partido será retransmitido en abierto a través de Teledeporte. Asimismo, se podrá seguir mediante los canales de Movistar Plus+ (dial 8 y 50 de M+ Vamos, y dial 304 de M+ #Vamos Bar).

• Streaming y online: El encuentro podrá visualizarse en directo a través de RTVE Play (página web y aplicación oficial de RTVE), así como en la plataforma DAZN y Movistar+ Lite.

El objetivo de ‘La Familia’

Tras completar su preparación en Guadalajara, la selección llega a este compromiso con una convocatoria renovada. Chus Mateo ha confeccionado un equipo competitivo con jugadores como Lluís Costa, Ferran Bassas, Jaime Fernández, Santi Yusta, Fran Guerra e Izan Almansa, entre otros, con el propósito claro de sumar una victoria que los afiance en la primera posición. Este duelo es el primero de los dos enfrentamientos que España disputará contra Ucrania en esta ventana clasificatoria, lo que dota a este partido de una importancia estratégica para la clasificación definitiva hacia el Mundial de Catar 2027.