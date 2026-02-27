Para garantizar la asistencia farmacéutica a todos los ciudadanos, se han confirmado los establecimientos que permanecerán operativos en el servicio de guardia durante la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma.

Si necesita adquirir medicamentos de urgencia o recibir asesoramiento farmacéutico fuera del horario comercial habitual, estas son las farmacias disponibles:

Zona Centro

Farmacia RUIZ C.B.

Dirección: Calle Jaúdenes, 12.

Teléfono: 956 51 22 18 Esta oficina atenderá las necesidades de los residentes en el casco urbano durante el horario de guardia diurna.

Campo Exterior

Farmacia PUYA C.B.

Dirección: Calle Teniente Coronel Gautier, 12 (Barriada de Hadú).

Teléfono: 956 50 04 20 Ubicada estratégicamente para dar cobertura a las barriadas periféricas y zonas fuera del centro.

Turno de Noche

Farmacia PUYA C.B.

Horario: Desde el cierre de los establecimientos por la tarde y durante toda la madrugada.

Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 12.

Se recuerda a los ciudadanos que, para la dispensación de medicamentos sujetos a receta médica durante el servicio de urgencia, es imprescindible presentar la correspondiente prescripción facultativa.