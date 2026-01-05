El Ceuta continúa lanzado en este inicio de 2026 y ya se ha colado, con todo merecimiento, en puestos de promoción de ascenso. El conjunto caballa volvió a demostrar su fortaleza en el Murube al imponerse al Andorra en un partido trabajado, decidido nuevamente por su enorme eficacia a balón parado y por la sobresaliente actuación de su guardameta, Guille Vallejo. Los visitantes, eso sí, hicieron méritos para algo más.

La tarde no fue sencilla. Bajo una lluvia persistente y con un rival que comenzó mandando, el Ceuta supo resistir los primeros envites. De hecho, el Andorra llevó la iniciativa inicial y obligó pronto a intervenir a Vallejo, que firmó dos grandes paradas consecutivas a disparos de Jastin y Min-Su. Antes, Bodiger había estrellado una falta en el larguero, aviso de que los locales también querían su parte.

El premio llegó desde la esquina. Salvi Sánchez, en su primera titularidad, botó un córner que terminó en un barullo dentro del área y Youness, atento, empujó el balón a la red para adelantar a los de la Ciudad Autónoma cuando mejor estaba el conjunto andorrano.

Tras el descanso, el guion se repitió. Otro saque de esquina, esta vez ejecutado por Kuki Zalazar, provocó una indecisión defensiva que Carlos Hernández no desaprovechó para firmar el 2-0. El Ceuta parecía tener el choque bajo control, mientras el Andorra trataba de reaccionar sin demasiada claridad.

La entrada de Manu Nieto cambió el panorama. El atacante provocó un penalti tras un disparo que golpeó en la mano de Matos y él mismo se encargó de transformarlo, metiendo de nuevo a su equipo en el partido y sembrando el nerviosismo en la grada del Murube. A partir de ahí, el asedio visitante fue constante, pero se toparon una y otra vez con un Guille Vallejo decisivo, que evitó el empate con una parada espectacular a Efe Ackman en los minutos finales.

Los ocho minutos de añadido fueron de máxima tensión. El Andorra se volcó y el Ceuta se defendió como pudo, cerrando filas y buscando que el reloj corriera. Incluso tuvo Konrad el 3-1 en una contra ya en el descuento, lo que habría sentenciado antes el encuentro.

Al final, victoria caballa y 32 puntos que alimentan un sueño impensable hace solo unas semanas: empezar el año en zona de promoción. El Ceuta sigue imparable y avanza a velocidad de ‘Superferry’, aunque el Andorra, por juego y ocasiones, probablemente mereció mejor suerte.