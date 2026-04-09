La AEMET prevé un jueves de contrastes: calor primaveral en el suroeste y riesgo de chubascos fuertes con barro y granizo en puntos del norte y el sur peninsular

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha dibujado un escenario meteorológico complejo para este jueves 9 de abril de 2026. España vive hoy una jornada de «dos caras»: un ascenso térmico inusual para la época en amplias zonas del interior y sur, que convive con la inestabilidad de una borrasca situada al suroeste que se niega a abandonar el territorio.

Calor de golpe: subidas de más de diez grados

La noticia más llamativa del día es el ascenso generalizado de las temperaturas máximas. Los termómetros van a experimentar un salto térmico notable, especialmente en la mitad occidental y el sur de la Península:

• Extremadura, oeste de la meseta sur y norte de Andalucía: El aumento de las diurnas será drástico, pudiendo superar los 10°C de diferencia respecto a ayer.

• Suroeste peninsular: En términos generales, las temperaturas subirán más de 6°C, dejando una sensación plenamente primaveral.

El «mal tiempo» persiste: tormentas y granizo

A pesar del calor, el paraguas seguirá siendo necesario en varias regiones. La borrasca, aunque se aleja ligeramente, mantiene activos varios núcleos de inestabilidad:

1. Suroeste peninsular: Se esperan cielos nubosos con chubascos que pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormenta, sobre todo de madrugada y al cierre del día.

2. Cordillera Cantábrica: La AEMET advierte de chubascos fuertes al sur de esta cordillera, con alta probabilidad de granizo.

3. Lluvias de barro: Debido a la presencia de polvo en suspensión (calima), las precipitaciones en el centro y oeste podrían ir acompañadas de barro.

Canarias y rachas de viento fuertes

En el archipiélago canario predominarán los cielos nubosos y las lluvias en el norte de las islas. Sin embargo, el fenómeno más destacado en las islas, junto con el litoral de Almería y las sierras del sureste, será el viento.

Se esperan rachas muy fuertes que podrían superar los 70 km/h, por lo que se recomienda extremar la precaución en zonas costeras y de montaña.

Resumen por zonas para hoy:

• Baleares y Mediterráneo: Intervalos de nubes bajas y nubosidad de evolución por la tarde; temperaturas estables.

• Centro peninsular: Brumas matinales, nubes altas y posibilidad de lluvias con barro.

• Cornisa Cantábrica: Vientos del norte y nubosidad variable con tormentas al sur del sistema.

La AEMET insiste en mantener la atención a las actualizaciones de los avisos, ya que la combinación de calor y humedad podría intensificar las tormentas de evolución durante la tarde.