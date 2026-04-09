El sindicato CSIF Educación Nacional ha pasado a la ofensiva para garantizar que la reducción de la jornada laboral sea una realidad tangible en las aulas. Según informa el diario El Pueblo de Ceuta, la organización ha registrado un escrito urgente dirigido al Subsecretario de Educación, Santiago A. Roura Gómez, exigiendo la convocatoria inmediata de grupos de trabajo que concreten cómo se adaptará el acuerdo de las 35 horas al sector docente.

Un derecho que requiere «letra pequeña»

Aunque el acuerdo marco se firmó el pasado 27 de marzo de 2026 en la Mesa General de la Administración General del Estado (donde CSIF es el único sindicato profesional con representación), su aplicación en los colegios e institutos no es automática.

A diferencia de otros funcionarios con horarios lineales, la jornada del profesorado está fragmentada en bloques:

Horas lectivas (clases directas).

(clases directas). Horas complementarias .

. Cómputos semanales y mensuales.

Por ello, el sindicato subraya que es imperativo negociar instrucciones específicas para Ceuta, Melilla, los centros en el exterior y el profesorado de religión. En este último caso, la situación es especialmente delicada, ya que al ser personal laboral, la reducción de jornada impacta directamente en sus contratos y retribuciones.

Las claves de la negociación

CSIF no solo busca reducir el reloj, sino mejorar la calidad de la enseñanza mediante puntos críticos que ha puesto sobre la mesa del Ministerio:

Reducción lectiva: Fijar un máximo de 18 horas en Secundaria y 23 horas en el cuerpo de Maestros. Planificación de plantillas: Ajustar el número de docentes para que la reducción horaria no afecte al servicio educativo. Igualdad de condiciones: Garantizar que los docentes bajo gestión directa del Ministerio no se queden atrás respecto al resto de empleados públicos de la AGE.