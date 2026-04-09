El técnico alemán califica de «increíble» que no se señalaran las manos de Marc Pubill y confía en la remontada el próximo martes en el Metropolitano

La ida de los cuartos de final de la Champions League ha dejado una profunda herida en el seno del FC Barcelona. Tras la derrota por 0-2 ante el Atlético de Madrid, el foco se ha desplazado de lo deportivo a lo arbitral. Hansi Flick, habitualmente comedido, no ocultó su indignación por una acción que pudo cambiar el rumbo del encuentro: una mano de Marc Pubill dentro del área que pasó desapercibida tanto para el colegiado principal como para el VAR.

Una acción surrealista entre Musso y Pubill

La jugada de la discordia se produjo en la segunda mitad. Según denunció Flick, el central rojiblanco Marc Pubill tocó el balón con la mano después de un saque de su portero, Juan Musso, para volver a entregárselo.

«La situación en la que el defensor toca con la mano y no pita nada es muy clara. No sé por qué el VAR no ha entrado. Es un árbitro de VAR alemán y es increíble», sentenció Flick en zona mixta.

El técnico lamentó la falta de criterio unificado, recordando que el VAR sí intervino de forma decisiva para la expulsión de Pau Cubarsí al filo del descanso, una roja que obligó al Barça a jugar toda la segunda parte en inferioridad numérica.

Orgullo pese a la derrota y fe en la remontada

A pesar del resultado adverso y la inferioridad, Flick quiso poner en valor el esfuerzo de su plantilla:

• Elogios a Lamine Yamal: El técnico destacó que el joven internacional hizo un «partido fantástico» y reclamó mayor protección arbitral para talentos de su perfil.

• El estado de Pedri: Explicó que su sustitución al descanso se debió a «pequeñas molestias» y no a una decisión táctica.

• Mentalidad para la vuelta: «Claro que creemos en nosotros. En la segunda parte con uno menos lo hicimos muy bien. Tenemos calidad para decidir y tenemos que luchar en Madrid», afirmó con contundencia.

La cita definitiva en el Metropolitano

El FC Barcelona tendrá que buscar una gesta histórica el próximo martes 14 de abril en el estadio colchonero. Con un 0-2 en contra, los culés confían en recuperar la efectividad de cara a puerta que les faltó en la ida, donde, según palabras de su entrenador, generaron ocasiones suficientes para obtener un botín mejor.