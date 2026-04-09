Tras jornadas de intenso trabajo técnico, la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional ha dado por concluidas sus labores en la nave del polígono del Tarajal, donde recientemente se descubrió una sofisticada infraestructura subterránea utilizada para el tráfico de hachís desde Marruecos. Con la retirada de los especialistas en subsuelo, la custodia del enclave ha quedado en manos del GOIT (Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas), la unidad de élite encargada de gestionar infraestructuras complejas.

Un pulso constante contra las filtraciones

A pesar de las recientes lluvias en Ceuta, la estructura se mantiene estable y operativa. El éxito de la operación de mantenimiento depende actualmente de un sistema de bombas de extracción que trabaja sin descanso. Según fuentes cercanas a la investigación, el riesgo de inundación no proviene tanto de las precipitaciones, sino de la influencia de las mareas y el cauce del río cercano. Por ahora, el comportamiento del agua «no es agresivo ni alarmante».

El interés de los Ingenieros Militares

La jornada de ayer dejó una estampa poco común en la zona fronteriza. Tres efectivos del Regimiento de Ingenieros número 7 (RING-7) de la Comandancia General de Ceuta se desplazaron hasta la nave para interesarse de primera mano por el estado de la obra civil. Los militares:

Supervisaron el funcionamiento del sistema de bombeo.

Evaluaron los niveles de acumulación de agua.

Accedieron al interior para analizar la viabilidad técnica de la galería.

El futuro de la investigación: entre la técnica y la política

La salida de la Unidad de Subsuelo sugiere que los técnicos podrían haber alcanzado ya el punto de conexión con el territorio marroquí. Sin embargo, cualquier avance físico más allá de la línea fronteriza queda ahora supeditado a decisiones políticas y protocolos internacionales, dada la sensibilidad diplomática de la zona donde se ubica el túnel.

Por el momento, la vigilancia es total y la nave permanece blindada por agentes del CNP, a la espera de que las autoridades determinen si se procederá al sellado definitivo o a nuevas fases de investigación.