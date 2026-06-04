La serie diaria de La 1 de Televisión Española afronta una jornada crucial marcada por los preparativos del entierro de Santos, el hallazgo de la carta de Pía por parte de Teresa y un giro inesperado que altera los planes de los marqueses.

La producción de época de Televisión Española, ‘La Promesa’, ofrece este jueves, 4 de junio, a las 18:35 horas, una nueva entrega en la que las consecuencias de la muerte de Santos y las tensiones financieras e interpersonales sacuden los cimientos del palacio. Tras los últimos acontecimientos que han conmocionado al servicio y a la zona noble, una información publicada en los periódicos generará un fuerte impacto en la residencia, proporcionando un castigo a Lorenzo de la Mata y alterando la situación en torno a la baronía de Curro. Las sospechas y las culpas compartidas centran un episodio donde se busca dilucidar la responsabilidad en la tragedia del lacayo, quien recibió un disparo mortal al interponerse para salvar a la hija del duque de Carril.

La trama de la ficción diaria, protagonizada por Xavi Lock, Arturo García Sancho e Isabel Serrano, arrastra la carga dramática de la emisión de este miércoles. En dicho capítulo, Teresa sorprendió a Pía en el despacho del mayordomo, donde la señora Adarre le desveló que la carta extraviada no estaba dirigida a Beni, sino a Curro. A pesar de que Teresa accedió a colaborar en su búsqueda, el documento no apareció inicialmente. Asimismo, la jornada anterior mostró a Pía hallando a Ricardo en plena vela del cuerpo de su hijo fallecido, un momento de dolor compartido que precedió a la comunicación oficial del deceso de Santos a los señores por parte de Cristóbal. Las tensiones internas también se manifestaron cuando Leocadia reprochó al mayordomo la celebración del velatorio en el palacio, provocando la rebelión de este ante la falta de humanidad de su amante, mientras María Fernández confrontaba a Estefanía por el intento de chantaje a Carlo mediante un embarazo falso. En la zona noble, Julieta entró en estado crítico tras sufrir convulsiones, un hecho que causó horror en Manuel por su similitud con lo vivido con Jana, lo que motivó al heredero del marquesado a solicitar a Alonso que denunciase al duque ante la Guardia Civil. Por último, Jacobo pidió a Adriano que no apartase a Martina de su lado, mientras Lorenzo insistía en culpar a Vera del fallecimiento de Santos.

La desaparición del duque de Carril y la protección de Alonso

En el capítulo 849 que se emite este jueves, Alonso comunica de manera oficial que el duque de Carril se encuentra desaparecido. A pesar de que Ciro y Lorenzo insisten en culpar directamente a Vera de todo lo sucedido en el palacio, el marqués interviene con firmeza para reprenderlos, declarando de forma unánime que el único responsable de la situación es don Gonzalo.

Ante el peligro y la incertidumbre actuales, Alonso propone a Vera que permanezca en La Promesa hasta que se clarifique el paradero de su padre. En este contexto de protección, el marqués extiende la invitación a la madre de la joven, la duquesa, quien se muestra indecisa respecto a la conveniencia de aceptar el ofrecimiento y trasladarse a la propiedad.

Los preparativos del entierro y el hallazgo de la carta de Pía

En las dependencias del servicio, Cristóbal y Teresa asumen la tarea de cuadrar los turnos de trabajo con el objetivo de permitir que todo el personal pueda asistir al entierro de Santos. La atmósfera en la zona de trabajo es de absoluto pesar, mostrando a un Ricardo totalmente desolado por la pérdida de su hijo.

Por otro lado, la búsqueda de la documentación perdida llega a su fin cuando Teresa, finalmente, encuentra la carta de Pía y decide guardársela de forma discreta. Mientras tanto, en los salones de palacio, Ciro mantiene sus reproches hacia el marqués y hacia Manuel por la pérdida económica derivada de sus gestiones con el duque, una reclamación que ambos rechazan de plano al insistir en que la responsabilidad última de dicha inversión financiera recaía exclusivamente sobre él.

Distanciamiento sentimental y agitación por las noticias de la prensa

El terreno personal también experimenta dificultades en esta entrega. Martina realiza un intento de acercamiento hacia Adriano, pero este se mantiene firme en su postura de distanciamiento, manifestando la necesidad de que ambos aprendan a vivir de manera independiente el uno sin el otro.

El cierre del episodio queda marcado por la llegada de la prensa diaria a La Promesa. Una noticia de última hora revolucionará por completo la convivencia en la casa, provocando reacciones radicalmente opuestas entre los habitantes del palacio: mientras Leocadia dibuja una sonrisa al leer el periódico, Lorenzo de la Mata maldice en voz alta al comprobar el castigo informativo que recibe.