La serie diaria de Antena 3 ofrece una nueva entrega marcada por las consecuencias de la confesión de Beatriz y los giros en la trama de la cantina. Gabriel impone sus planes de futuro, mientras que Salva toma una decisión drástica respecto a Mabel en el capítulo 575 de la producción.

La producción de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, continúa con el desarrollo de sus tramas en el episodio de este jueves, 4 de junio, que la cadena emitirá en su horario habitual de las 15:45 horas. Los acontecimientos se precipitan después de que Gabriel consiguiera descubrir el vínculo de su exmujer, Beatriz, con el robo de los camiones de Álvaro. Ante la presión de la situación, la niñera terminó por confesar que fue ella quien mató a su amante, un testimonio que altera por completo el rumbo de los acontecimientos y que empuja al director de la empresa a plantearse un cambio radical de vida mediante la preparación de sus maletas.

La ficción de época, que cuenta en su elenco con intérpretes como Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, encadena las consecuencias de lo vivido en la emisión de este miércoles. En dicho capítulo, Cloe logró obtener información de valor de Félix acerca de la familia Brossard, un movimiento que coincide con el descubrimiento de Félix como una persona distinta a la que decía ser. Por otro lado, Miguel recibió una noticia demoledora a través de don Agustín, y en el terreno sentimental, Andrés y Valentina mantuvieron una conversación sobre su futuro como pareja, de la misma forma que Marta y Fina consiguieron sellar su reconciliación.

Destrozos en la cantina y la drástica decisión de Salva

En el capítulo 575 de este jueves, la trama incorpora nuevos focos de conflicto. Salva y Tasio se topan con una desagradable sorpresa cuando, al regresar de una fiesta, descubren que alguien ha destrozado por completo la cantina. Al mismo tiempo, Salva se sitúa en el centro de la atención al despedir de forma definitiva a Mabel, a pesar de que en jornadas previas no había querido renunciar a ella.

Por su parte, Mabel tiene acceso a una información sorprendente relacionada con Nieves, al enterarse de que esta ayudó al padre de Luz a morir, revelándose además que no se trataba de la primera ocasión en la que practicaba la eutanasia. En el ámbito familiar y de relaciones personales, Federico se niega a retomar el contacto afectivo con Eduardo, mientras que Pablo se comunica con sus hijos para trasladarles una decisión tomada a última hora.

El futuro de Gabriel y Begoña lejos de España

La resolución del conflicto principal de la semana se encamina hacia el extranjero. Tras comprobar la implicación de Beatriz en los negocios de Álvaro y asimilar la autoría de la muerte de este, Gabriel toma una determinación inamovible.

El director de la empresa impone a Begoña su decisión de abandonar el entorno actual para trasladarse a París. Este viaje se fundamenta en una oportunidad laboral concreta, ya que Brossard le ha garantizado un puesto de trabajo en la capital francesa, lo que motiva el inicio inminente de los preparativos para la marcha de la pareja.