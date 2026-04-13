Este lunes, 13 de abril de 2026, la previsión para Ceuta llega con una señal clara: según los datos de la AEMET, el cielo estará poco nuboso y no se esperan precipitaciones, con una probabilidad del 0%. Las temperaturas se moverán en un rango contenido pero agradable para la época, con máxima de 17°C y mínima de 12°C.

La jornada además viene acompañada por viento del oeste (O) que sopla con 20 km/h. En cuanto a la sensación térmica, se mantiene en valores similares a los termómetros: sensación máxima de 17°C y sensación mínima de 12°C. La humedad oscilará entre 45% y 80%, mientras que el índice UV máximo alcanzará 6.

Previsión para los próximos días

De cara a mañana, martes 14 de abril, la tendencia continúa estable: la AEMET contempla un día despejado, con máxima de 19°C y mínima de 13°C. El viento seguirá presente, con dirección O y 20 km/h, aunque el ambiente tenderá a sentirse algo más templado por el ascenso de las máximas.

El miércoles 15, el termómetro seguirá ganando protagonismo: se esperan 21°C como máxima y 14°C como mínima. El cielo pasará a poco nuboso y el viento rolará a NO, bajando además su intensidad a 10 km/h. Para el jueves 16 de abril, se mantiene una línea similar en temperaturas, con 20°C de máxima y 15°C de mínima; en cuanto al estado del cielo, no se ha indicado valor en los datos facilitados, y tampoco figura la velocidad del viento (aunque sí aparece “viento” sin magnitud).

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 17°C

17°C Temperatura mínima: 12°C

12°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O (20 km/h)

O (20 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 80% y 45%

entre 80% y 45% Índice UV máximo: 6

Recomendaciones

Con UV máximo de 6, conviene protegerse del sol durante las horas centrales y usar medidas como crema solar y gafas. Aunque las temperaturas no son extremas, la mínima de 12°C invita a llevar abrigo ligero por la mañana y la noche. Además, por el viento del oeste de 20 km/h, es buena idea asegurar que la ropa sea la adecuada para no pasar frío y tener precaución al caminar en zonas más expuestas.