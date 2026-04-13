Este lunes, 13 de abril de 2026, la previsión para Ceuta llega con una señal clara: según los datos de la AEMET, el cielo estará poco nuboso y no se esperan precipitaciones, con una probabilidad del 0%. Las temperaturas se moverán en un rango contenido pero agradable para la época, con máxima de 17°C y mínima de 12°C.
La jornada además viene acompañada por viento del oeste (O) que sopla con 20 km/h. En cuanto a la sensación térmica, se mantiene en valores similares a los termómetros: sensación máxima de 17°C y sensación mínima de 12°C. La humedad oscilará entre 45% y 80%, mientras que el índice UV máximo alcanzará 6.
Previsión para los próximos días
De cara a mañana, martes 14 de abril, la tendencia continúa estable: la AEMET contempla un día despejado, con máxima de 19°C y mínima de 13°C. El viento seguirá presente, con dirección O y 20 km/h, aunque el ambiente tenderá a sentirse algo más templado por el ascenso de las máximas.
El miércoles 15, el termómetro seguirá ganando protagonismo: se esperan 21°C como máxima y 14°C como mínima. El cielo pasará a poco nuboso y el viento rolará a NO, bajando además su intensidad a 10 km/h. Para el jueves 16 de abril, se mantiene una línea similar en temperaturas, con 20°C de máxima y 15°C de mínima; en cuanto al estado del cielo, no se ha indicado valor en los datos facilitados, y tampoco figura la velocidad del viento (aunque sí aparece “viento” sin magnitud).
Resumen del día en Ceuta
- Temperatura máxima: 17°C
- Temperatura mínima: 12°C
- Estado del cielo: Poco nuboso
- Viento: O (20 km/h)
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Humedad: entre 80% y 45%
- Índice UV máximo: 6
Recomendaciones
Con UV máximo de 6, conviene protegerse del sol durante las horas centrales y usar medidas como crema solar y gafas. Aunque las temperaturas no son extremas, la mínima de 12°C invita a llevar abrigo ligero por la mañana y la noche. Además, por el viento del oeste de 20 km/h, es buena idea asegurar que la ropa sea la adecuada para no pasar frío y tener precaución al caminar en zonas más expuestas.