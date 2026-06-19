El servicio de farmacias de guardia permite que, incluso cuando el resto de comercios cierra, los vecinos puedan conseguir su medicación con atención farmacéutica. Para el viernes, 19 de junio de 2026, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta publica la información correspondiente a los turnos de guardia en la ciudad.

Según los datos facilitados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta para esta fecha, hoy no hay farmacias de guardia registradas, tanto para las zonas habitualmentes consultadas como para el turno nocturno. Aun así, conviene revisar la información antes de desplazarse, especialmente si se trata de una necesidad urgente.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para este turno durante la noche del viernes 19 de junio de 2026.

Si necesitas atención farmacéutica, prepara la receta médica y acude con ella para agilizar el trámite. En horarios nocturnos o en situaciones urgentes, tener los datos (medicación y pauta) a mano ayuda a que el personal pueda atenderte con mayor rapidez y evitar desplazamientos innecesarios.