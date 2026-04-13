El lunes 13 de abril de 2026 arranca con un precio medio de la luz de 0,1298 €/kWh, una cifra que marca el tono del día: hay tramos asequibles y otros en los que conviene evitar consumos intensivos.

Según el Semáforo Selectra (AMARILLO), la jornada ofrece oportunidades claras si desplazas parte del consumo hacia las franjas más baratas. El contraste es relevante: mientras la factura baja en las horas centrales de la madrugada, el precio se dispara al final de la noche.

Horas clave para ahorrar: ojo al pico y apuesta por la franja barata

La hora más barata es 04-05 h, con un precio de 0,0765 €/kWh. En el otro extremo, la hora más cara llega entre 21-22 h, con 0,2654 €/kWh: es el pico máximo de la jornada y un buen momento para limitar consumos como horno o programas largos.

La franja más económica se sitúa alrededor de las 0,09 €/kWh, lo que permite planificar tareas del hogar exigentes (como lavadora o lavavajillas) en los periodos con mejor precio.

Evolución por tramos: cómo se comporta la luz de la madrugada a la noche

Madrugada: desde las primeras horas, el precio se mueve en niveles relativamente bajos y alcanza su punto más favorable en 04-05 h (0,0765 €/kWh). A partir de ahí, sube gradualmente hasta la mañana.

Mañana: la subida se nota entre las horas tempranas y el bloque de mediodía. En especial, en el tramo 10-13 h los precios se mantienen altos (aproximadamente en el entorno de 0,1571-0,1581 €/kWh), por lo que es preferible no cargar el consumo en esos horarios.

Tarde: mejora frente a la mañana. Desde 14-17 h el precio vuelve a niveles más manejables (por debajo de los tramos altos del mediodía) y resulta más razonable para continuar con actividades domésticas.

Noche: aquí está la parte más delicada. Entre 18-20 h el precio ya se encarece y el día culmina con el pico en 21-22 h (0,2654 €/kWh). Después, al pasar de las 22 h, el precio desciende y la energía vuelve a ser menos costosa, aunque sin recuperar el mínimo de la madrugada.

Precio de la luz por horas (lunes 13 de abril de 2026)