Este viernes, 19 de junio de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por las indicaciones de la AEMET: el cielo estará dominado por nubes altas, sin señales de lluvia importante. Las temperaturas se mueven en un rango agradable para la época, con máximas de 26°C y mínimas de 21°C, mientras la sensación térmica acompañará con valores que llegarán a 25°C y bajarán hasta 21°C.

El viento sopla del Este (E) con una intensidad de 15 km/h, lo que puede dar algo de movimiento al ambiente, aunque sin llegar a ser un episodio destacable. En cuanto a la precipitación, la probabilidad se mantiene en el 5%. Además, la humedad relativa alcanzará valores altos por momentos, con un máximo del 95% y un mínimo del 75%. De forma complementaria, el índice UV máximo será 9, un dato relevante para planificar las horas de sol.

Previsión para los próximos días

La tendencia para el fin de semana se mantiene bastante estable. Para el sábado 20 de junio, la AEMET prevé un escenario despejado, con máxima de 26°C y mínima de 20°C. El viento seguirá siendo del Este, aunque algo más flojo, en torno a 10 km/h, y la jornada se perfila con baja probabilidad de precipitación (no se indica variación respecto a un escenario seco en la información facilitada).

El domingo 21 de junio continúa en la misma línea: despejado y temperaturas con máxima de 26°C y mínima de 20°C. El viento del Este vuelve a marcar 10 km/h. Para el lunes 22 de junio, la información proporcionada mantiene máxima de 26°C y mínima de 20°C, pero no incluye el estado del cielo ni la velocidad del viento (consta el dato de viento en blanco), así que conviene seguir las actualizaciones para afinar la previsión.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Nubes altas

Nubes altas Viento: E, 15 km/h

E, 15 km/h Probabilidad de precipitación: 5%

5% Humedad relativa: 75% a 95%

75% a 95% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con un UV máximo de 9, lo más recomendable es protegerse del sol (crema, gafas y sombrero) y evitar una exposición prolongada en las horas centrales. Aunque no se esperan lluvias relevantes (5%), la jornada con nubes altas y viento del Este puede resultar agradable pero cambiante: hidrátate, ventila si lo necesitas y, si vas a estar fuera, lleva alguna prenda ligera para la tarde, al mantenerse las temperaturas en torno a valores veraniegos.