Este viernes, 19 de junio de 2026, el Estrecho mantiene un servicio de ferry constante entre Ceuta y Algeciras con las principales compañías: Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea. Las travesías programadas combinan Fast Ferry (60 minutos) y Ferry (90 minutos).

Para planificar tu viaje con tiempo, aquí tienes el detalle de salidas del día en ambas direcciones, con los horarios de los ferrys y los nombres de los buques según el itinerario.

Ruta Ceuta – Algeciras

Hoy hay 19 salidas desde Ceuta hacia Algeciras, desde las 06:00 hasta las 23:00, con opciones de 60 y 90 minutos operadas por Baleària, DFDS y Naviera Armas.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En sentido contrario, hoy hay 20 salidas desde Algeciras hacia Ceuta, de 06:30 a 23:30, con travesías de 60 y 90 minutos en los servicios de Baleària, DFDS y Naviera Armas.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para coger el ferry el viernes 19 de junio, preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y ten a mano tu documentación de viaje. Así evitas prisas en el acceso y en los controles.

Además, confirma siempre los horarios con la compañía y revisa las condiciones meteorológicas en el Estrecho, ya que pueden afectar a la operativa.