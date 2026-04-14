Este martes, 14 de abril de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por una jornada estable según los datos de la AEMET: cielo despejado, con temperaturas que oscilan entre 13°C y 19°C. A la vista, el día se presenta agradable, con una sensación térmica que se mantiene en el mismo rango (máxima 19°C y mínima 13°C), sin señales de lluvia.

El viento también influye en la percepción del día: sopla desde el oeste (O) con una intensidad de 20 km/h. Además, la probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan chubascos. En cuanto al ambiente, la humedad relativa se moverá entre 50% y 85%, y el índice UV máximo es 7, un valor que conviene tener en cuenta en las horas centrales.

Previsión para los próximos días

De cara a mañana, miércoles 15 de abril, la AEMET mantiene el tono de estabilidad, con cielo despejado y una subida moderada de las temperaturas: máxima de 21°C y mínima de 14°C. El viento cambiará hacia el este (E), aunque con 10 km/h, lo que sugiere un ambiente algo menos “marcado” que hoy.

El jueves 16 de abril, el panorama se vuelve más nuboso: aparecerán nubes altas y se registrará un descenso leve de la temperatura, con 20°C de máxima y 15°C de mínima. Se mantiene el componente del este (E) con 10 km/h. Ya el viernes 17 de abril, la AEMET indica máxima de 19°C y mínima de 16°C, con condición de cielo que no se concreta en los datos aportados, y el apartado de viento figura como “viento km/h”, por lo que no es posible detallar la cifra sin la información completa.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 19°C

19°C Temperatura mínima: 13°C

13°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: O (20 km/h)

O (20 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: 50% a 85%

50% a 85% Índice UV máximo: 7

Recomendaciones

Con cielo despejado y un UV de 7, es recomendable usar protección solar, especialmente entre las horas de mayor radiación, y no descuidar una hidratación adecuada. Aunque no se esperan lluvias (0%), el viento del oeste de 20 km/h puede hacer que el ambiente se note más fresco, así que conviene llevar una prenda ligera de abrigo para primera hora y última franja del día.