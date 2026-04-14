La predicción de la AEMET para este martes, 14 de abril, apunta a una estabilización meteorológica en la Península y Baleares, con máximas en aumento salvo en el extremo norte

La jornada de este martes, 14 de abril de 2026, vendrá marcada en España por una clara tendencia a la estabilización atmosférica. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la Península y el archipiélago balear. No obstante, esta tónica general de tiempo radiante convivirá con la presencia de nubosidad y precipitaciones débiles en el tercio norte y noroeste, así como en puntos específicos de Canarias.

Ascenso térmico y heladas residuales

El aspecto más destacado de la jornada será el ascenso de las temperaturas máximas en la Península y Baleares, un incremento que será especialmente notable en el interior del oeste peninsular. A pesar de este alivio térmico diurno, todavía se registrarán heladas débiles en los sistemas montañosos del norte y del sureste.

En Madrid, se espera un día poco nuboso con termómetros que oscilarán entre los 5 y los 21 grados, sin descartar alguna precipitación débil en la Sierra. Por su parte, Andalucía disfrutará de cielos despejados y un ascenso de las temperaturas máximas, especialmente en el interior, bajo vientos flojos del norte.

Inestabilidad en el litoral cantábrico y Pirineos

El norte peninsular presentará un escenario distinto. En Asturias, el cielo se mantendrá nuboso o cubierto con lluvias débiles y brumas en zonas altas. En el País Vasco, Navarra y La Rioja, la nubosidad será persistente con probabilidad de lluvias débiles dispersas y nieblas en cotas elevadas del sur.

Cataluña mostrará una dualidad meteorológica: intervalos nubosos y lluvias débiles a primeras horas en el Valle de Arán —con una cota de nieve entre los 1.000 y 1.200 metros— frente a cielos despejados en el resto de la comunidad. Las temperaturas en territorio catalán alcanzarán los 26 grados de máxima, pese a las heladas en el Pirineo. En Aragón, el cierzo será protagonista con rachas muy fuertes en el sistema Ibérico oriental, mientras que las mínimas caerán hasta los -1 grados en la mitad norte.

Predicción en el Levante, Baleares y Canarias

La Comunidad Valenciana y Galicia compartirán cielos poco nubosos, con máximas que alcanzarán los 24 grados en la región levantina. En el archipiélago balear, se espera una evolución de menos a más nubes, con posibilidad de lluvias ocasionales en Mallorca durante la tarde y vientos fuertes en Menorca.

En Canarias, el régimen de alisios soplará con fuerza, dejando cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y posibles lluvias. En Lanzarote y Fuerteventura, el tiempo tenderá a despejarse por la tarde, con temperaturas situadas entre los 11 y los 22 grados.

Situación en las dos Castillas y ciudades autónomas

En Castilla y León, la nubosidad media y baja será la tónica dominante, con máximas de 20 grados y mínimas de 0 grados que podrían provocar heladas en zonas altas. En Castilla-La Mancha, la estabilidad permitirá alcanzar los 21 grados, aunque persisten las nieblas matinales en zonas de montaña. Finalmente, Ceuta y Melilla mantendrán cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso, con máximas de 19 grados bajo la influencia de un viento de poniente moderado.