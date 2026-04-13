Comprueba los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si has ganado ‘La Paga’

La ONCE ha celebrado una nueva jornada de sus sorteos diarios este lunes 13 de abril de 2026. Como cada noche, la ilusión se reparte a través del histórico Cupón Diario y el dinámico Super ONCE, ofreciendo a miles de participantes la oportunidad de ganar premios que van desde el reintegro hasta sueldos mensuales durante décadas.

A continuación, te facilitamos los espacios para que puedas verificar tus números en cuanto se confirmen los resultados oficiales.

Resultado Cupón Diario de la ONCE

El sorteo del Cupón Diario ofrece un premio principal de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el número de serie permite optar a «La Paga»: 36.000 euros al año durante 25 años.

Número premiado: 57523

Serie: 046

Resultado Super ONCE

El Super ONCE es un juego de contrapartida cuya combinación ganadora está compuesta por 20 números de una matriz de 80. Aquí puedes consultar los resultados del sorteo de hoy:

Combinación ganadora: 02 – 04 – 11 – 14 – 18 – 24 – 25 – 26 – 27 – 40 – 42 – 44 – 52 – 53 – 56 – 59 – 72 – 75 – 81 – 85

¿Cómo funcionan estos sorteos?

El Cupón Diario

Es el sorteo con más tradición en España, nacido en 1939. Actualmente, se celebra de lunes a jueves.

Premios: Aparte del premio mayor, existen recompensas para las cuatro, tres y dos últimas cifras, así como el reintegro a la primera y última cifra.

El Super ONCE

Se celebra todos los días de la semana (tres veces al día).

Dinámica: El jugador elige entre 5 y 11 números. El premio depende de cuántos números se han elegido, cuántos se han acertado y el importe de la apuesta realizada.

Información sobre el cobro de premios

Si tu cupón o resguardo ha resultado premiado, recuerda los siguientes puntos:

Caducidad: Tienes un plazo de 30 días naturales para reclamar tu premio, a contar desde el día siguiente al sorteo. Dónde cobrar: * Si es un premio menor, puedes cobrarlo a través de los vendedores oficiales o puntos de venta autorizados. Para premios mayores (como «La Paga»), deberás acudir a entidades bancarias colaboradoras o a las sedes de la ONCE. Premios online: Si adquiriste tu participación en JuegosONCE, el importe se abonará automáticamente en tu cuenta virtual.