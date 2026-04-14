El precio de la luz para hoy, martes 14 de abril de 2026, se mueve con un marcado contraste: la media del día queda en 0,1339 €/kWh. El semáforo indica AMARILLO, lo que suele traducirse en una jornada en la que conviene afinar horarios si quieres bajar la factura.

La clave está en que existen tramos muy ventajosos durante la franja de la tarde y, en cambio, un tramo caro que concentra el coste. Según los datos del día, la hora más barata es de 15 a 16 h con 0,0675 €/kWh, mientras que el pico máximo llega en 21 a 22 h con 0,2721 €/kWh. Con esto, hoy es especialmente importante desplazar consumos como lavadora o lavavajillas a las horas recomendables.

Horas clave para ahorrar: atención al valle de 15-16 h y al pico de 21-22 h

Para aprovechar el precio mínimo, programa los consumos intensivos (lavadora, lavavajillas o el calentamiento previo del horno si tu cocina lo permite) entre 15-16 h, que marca la hora más barata del día con 0,0675 €/kWh. Esta misma lógica se refleja en la franja más económica, situada en torno a 0,07 €/kWh, ideal para mover parte del consumo doméstico.

En el lado contrario, evita concentrar el uso de mayor potencia en el tramo 21-22 h, que es la hora a evitar por ser la más cara del día (0,2721 €/kWh). Si puedes, retrasa la secuencia de tareas intensivas o ajusta el calentamiento de equipos para no caer en ese pico nocturno.

Evolución del precio por tramos del día: cómo cambia la tarifa desde la madrugada hasta la noche

Madrugada: el inicio del día se mantiene relativamente estable, con precios alrededor de ~0,106 a ~0,111 €/kWh entre las primeras horas (por ejemplo, 03-04 h a 0,1075 y 02-03 h a 0,1113). A medida que avanza la madrugada, aparece un repunte hacia primeras horas de la mañana.

Mañana: desde 06-07 h (0,1199 €/kWh) el precio sube con fuerza y alcanza niveles más altos en el tramo 08-09 h (0,1583 €/kWh) y también en las horas centrales de la mañana (por ejemplo, 10-11 h a 0,1355). Si tu hogar necesita potencia, mejor no hacerlo en bloque sin comprobar el tramo.

Tarde: aquí se nota el mejor momento del día. Tras un salto hacia el mínimo en 14-15 h (0,0678 €/kWh), el precio marca su mejor hora en 15-16 h (0,0675 €/kWh) y se mantiene muy contenido en las horas siguientes (16-17 h a 0,0683; 17-18 h a 0,0679). Es el tramo que más encaja con consumos programables.

Noche: a partir de 18 h el precio vuelve a subir y se dispara de forma clara hacia el final de la noche. El comportamiento culmina en el tramo más caro, 21-22 h con 0,2721 €/kWh. Después, la tarifa baja en 22-23 h (0,1892) y sigue descendiendo hacia el final del día (23-24 h a 0,1822).

Precio de la luz por horas (martes 14/04/2026)