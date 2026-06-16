El tiempo en Ceuta para martes, 16 de junio de 2026 llega con una lectura clara: jornada despejada y temperaturas suaves en el contexto del mes. Según los datos de la AEMET, la máxima prevista alcanza 25°C y la mínima se queda en 18°C, con sensación térmica acompañando esos valores.

En cuanto al ambiente, el viento sopla del Este (E) con una intensidad de 10 km/h. Además, la probabilidad de precipitación es del 0%, así que no se esperan lluvias, y el índice UV máximo es 8, un nivel que invita a protegerse del sol durante las horas centrales del día.

Previsión para los próximos días

De cara a miércoles (17 de junio), la AEMET mantiene un patrón similar: poco nuboso y máximas de 25°C, con mínima de 19°C. El viento continuará desde el Este, también con 10 km/h, por lo que el tiempo seguirá siendo estable y sin señales de lluvia, ya que no se indica precipitación para estos registros.

El jueves (18 de junio) se espera, según la previsión facilitada, con poco nuboso y temperaturas nuevamente en el rango de 25°C de máxima y 19°C de mínima. El cambio más notable será el fortalecimiento del viento del Este, que sube a 15 km/h, mientras la tendencia general sigue siendo de buen tiempo.

Para viernes (19 de junio), la AEMET señala una máxima de 25°C y una mínima de 21°C, con estado del cielo no especificado en los datos aportados y viento indicado como “km/h” sin valor numérico. Con la información disponible, lo más prudente es quedarse con la idea de tiempo templado y una ligera subida de la temperatura mínima.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 18°C

18°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: E (Este) a 10 km/h

E (Este) a 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 60% y 100%

entre 60% y 100% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Con cielo despejado y un UV máximo de 8, conviene protegerse del sol (gafas, gorra y crema) sobre todo a mediodía. Aunque la máxima no es extrema, la mínima de 18°C puede requerir algo de abrigo por la mañana y por la noche. El viento del Este (10 km/h) es moderado: bastará con vigilar rachas si vas a la costa, y como la precipitación es 0%, no hace falta paraguas.