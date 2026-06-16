El servicio de farmacias de guardia en Ceuta está pensado para garantizar que la atención farmacéutica esté disponible incluso en días y franjas horarias en las que el resto de establecimientos permanece cerrado. Para facilitar la información a los vecinos, nos basamos en los datos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, correspondientes al martes, 16 de junio de 2026.

Según el listado del Colegio para esta fecha, el total de farmacias de guardia hoy es 0. Esto significa que, para las zonas habituales y el turno nocturno, no hay farmacias registradas como de guardia en la información facilitada.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para este turno (24 horas) según el registro del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.

Si necesitas medicación en esta franja del martes 16 de junio de 2026, te recomendamos llevar la receta médica preparada y, si es posible, traer también la información necesaria del tratamiento para agilizar la atención en el mostrador. En caso de urgencia o duda sobre disponibilidad, consulta con tu farmacia habitual cuando abra o contacta con los servicios de referencia que te puedan orientar según tu situación.