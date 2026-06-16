Se informa que el sorteo de Euromillones se celebra hoy, martes 16 de junio de 2026, con extracción prevista a las 21:30. En el momento de publicación de este aviso, todavía no han sido difundidos los números ganadores ni los códigos asociados. La gestión y publicación oficial de los resultados corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), por lo que cualquier comprobación deberá efectuarse una vez que las actas y listados oficiales hayan sido emitidos por dicho operador.

Se recuerda que, tras la celebración del sorteo, podrán ser comprobados los datos que a continuación se enumeran. Hasta la difusión oficial, no se ofrecerán cifras ni combinaciones en este medio:

Combinación ganadora formada por cinco números principales y dos estrellas (Lucky Stars), en la modalidad propia de Euromillones.

Código promocional denominado «El Millón» aplicable a boletos emitidos en España y asignado por sorteo independiente dentro del ámbito nacional.

Clasificación por categorías de premio conforme a la tabla oficial de Euromillones, incluyendo las correspondientes categorías secundarias derivadas de aciertos parciales.

Validación de boletos y comprobación de premios en terminales autorizados y en los sistemas oficiales del operador.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que Euromillones es un sorteo paneuropeo cuya mecánica principal consiste en la selección de cinco números entre el rango establecido y la selección adicional de dos estrellas (Lucky Stars). La estructura de apuestas puede comprender combinaciones simples, apuestas múltiples y sistemas combinados, que serán regulados y validados por el operador en el momento de la emisión del boleto. En España se dispone, además, del código «El Millón» que se adjudica a determinados billetes o participaciones conforme a las bases aplicables en el territorio nacional. Las condiciones técnicas y administrativas de cada modalidad de apuesta son las que figuran en la normativa y en las bases publicadas por la entidad gestora del juego.

Horario y seguimiento oficial

La extracción está programada para las 21:30 y será realizada conforme al procedimiento establecido para Euromillones. El seguimiento y la consulta de los resultados serán posibles a través del canal oficial del operador. La información definitiva y las actas de comprobación serán publicadas por la entidad gestora en su plataforma institucional: https://www.loteriasyapuestas.es/es/euromillones. Se aconseja la verificación en dicha fuente para confirmar combinaciones, códigos y categorizaciones de premios una vez difundidos.

Verificación de los premios

Los premios serán verificados conforme a los procedimientos y plazos estipulados por la entidad gestora. La comprobación oficial deberá realizarse mediante los canales habilitados por el operador, incluidas las consultas en terminales autorizados, puntos de venta y la plataforma web institucional. La asignación y pago de premios quedará supeditada a la validación administrativa y documental establecida por el regulador y por el propio operador del sorteo. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).