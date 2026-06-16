Se informa institucionalmente que el sorteo de la Bonoloto se celebra hoy, martes 16 de junio de 2026. En el momento de publicar este aviso pre‑sorteo, TODAVÍA NO hay números ganadores publicados. El sorteo será gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la extracción está programada para las 21:30. Se recuerda que, hasta la celebración y la posterior comunicación oficial de los resultados, no podrá verificarse de manera definitiva ningún billete o apuesta.

Con posterioridad al acto de extracción, podrá comprobarse la combinación de seis números, así como el número complementario y el reintegro. Asimismo, serán determinadas y publicadas las categorías de premio, establecidos desde primera hasta quinta categoría, además de las determinaciones correspondientes al reintegro. También será posible conocer el número total de acertantes y la cuantía asociada a cada categoría cuando se publiquen los datos oficiales.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La Bonoloto se rige por la mecánica consistente en la extracción de una combinación de seis números titulares, acompañada de la determinación de un número complementario y de un número de reintegro. Las modalidades de premio que se aplican son las recogidas en la normativa del juego y se estructuran en las siguientes categorías:

Primera categoría: acertantes de la combinación de seis números.

Segunda categoría: combinación de cinco números más el complementario.

Tercera categoría: acertantes de cinco números.

Cuarta categoría: acertantes de cuatro números.

Quinta categoría: acertantes de tres números.

Reintegro: coincidencia del número de reintegro.

Las apuestas se registran y validan conforme a los procedimientos habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Cualquier cuestión relativa a la validez de las apuestas, fracciones, plazos de cobro o importes será resuelta por el operador conforme a la normativa vigente.

Horario y seguimiento oficial

La extracción de la Bonoloto tendrá lugar a las 21:30 (hora peninsular) del martes 16 de junio de 2026. El seguimiento y la publicación de los resultados serán efectuados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en sus canales oficiales. Se recomienda la consulta de la página oficial para la confirmación de la combinación ganadora y de los datos complementarios:

Asimismo, los puntos de venta autorizados y los terminales oficiales habilitados por SELAE serán fuentes válidas para la comprobación y la impresión de los resultados.

Verificación de los premios

Tras la publicación de los resultados, los agraciados deberán verificar sus boletos en los canales oficiales habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) o en los puntos de venta autorizados. Los premios serán exigibles y pagaderos conforme a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos por el operador.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).