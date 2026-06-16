AVISO PRE‑SORTEO — martes 16 de junio de 2026. Sorteo: ONCE. Se informa que en la fecha indicada se celebra el sorteo organizado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), si bien en este momento no han sido publicadas las combinaciones ganadoras. Se recuerda que, hasta la divulgación oficial de los resultados por parte del organismo responsable, no podrá procederse a la verificación definitiva de números ni a la validación de boletos o cupones.

Con posterioridad a la extracción, serán comprobados y comunicados los siguientes extremos relativos al sorteo:

La combinación ganadora: número premiado de cinco cifras y serie.

Si procede, la existencia de números complementarios o reintegros aplicables.

Las modalidades diarias del Cupón y aquellas vinculadas a juegos activos en la jornada.

La coincidencia entre los datos impresos en los documentos de juego y los registros oficiales de la Organización.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que la mecánica habitual del sorteo de la ONCE se basa en la extracción de un número premiado de cinco cifras acompañado de una serie identificativa. Las apuestas se configuran sobre la combinación de estas cifras y series, y se contemplan modalidades específicas según el producto comercializado por la Organización.

En la jornada señalada se incluirán, con carácter general, las siguientes modalidades:

Extracción del número premiado de cinco cifras y serie, según la ficha técnica del sorteo.

Modalidades diarias del Cupón, cuyo resultado será comunicado por los canales autorizados.

Juegos activos vinculados al sorteo que, en su caso, sean mantenidos por la Organización y que obtendrán resolución al término del procedimiento de extracción y recuento.

La determinación de ganadores y la asignación de premios se llevará a cabo conforme a las normas y condiciones que han sido establecidas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) para cada uno de los productos de juego.

Horario y seguimiento oficial

La extracción se realizará a lo largo del día según el calendario y la programación establecidos por la Organización. El seguimiento en tiempo real y la publicación de los resultados serán efectuados por los canales oficiales de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se recomienda la consulta de la fuente autorizada para acceder a la relación completa de números, series y modalidades afectadas:

Verificación de los premios

Una vez publicados los resultados oficiales, se procederá a la verificación de los boletos y cupones conforme a los procedimientos establecidos por la Organización. Se informa que la validación final de cualquier premio deberá ser realizada en los canales y puntos de pago autorizados por la entidad gestora.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).