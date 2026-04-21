Ceuta afronta este martes, 21 de abril de 2026 con un ambiente estable y sin riesgo de precipitación. Según la información de AEMET, el cielo permanecerá cubierto durante la jornada, con una temperatura máxima de 21°C y una mínima de 15°C.
Las sensaciones térmicas acompañan de forma similar: la sensación máxima es de 20°C y la mínima de 15°C. Además, la humedad relativa será alta, moviéndose entre 75% y 100%. El viento sopla desde el Este (E) a 10 km/h, y la probabilidad de precipitación es del 0%. En cuanto a radiación, el índice UV máximo alcanza el 7, un valor que aconseja precaución si se va a estar al aire libre.
Previsión para los próximos días
- Miércoles 22/04/2026: máxima 23°C y mínima 15°C. Cielo poco nuboso. Viento del O a 15 km/h.
- Jueves 23/04/2026: máxima 21°C y mínima 15°C. Intervalos nubosos. Viento del E a 15 km/h.
- Viernes 24/04/2026: máxima 20°C y mínima 16°C. Estado del cielo no especificado en los datos facilitados. Viento no indicado (aparece sin valor).
Resumen del día en Ceuta
- Cielo: Cubierto.
- Temperaturas: 21°C de máxima y 15°C de mínima.
- Sensación térmica: 20°C (máxima) y 15°C (mínima).
- Humedad: entre 75% y 100%.
- Viento: del Este (E), 10 km/h.
- Lluvia: 0% de probabilidad.
- Índice UV máximo: 7.
Recomendaciones
- Protección solar: con UV máximo 7, conviene usar protección (crema, gafas y sombrero) si vas a moverte al exterior.
- Ropa de media estación: por la combinación de máxima 21°C y mínima 15°C, resulta práctico llevar capas que se adapten al cambio térmico.
- Plan sin lluvia: al ser 0% la probabilidad de precipitación, puedes organizar la jornada con normalidad, aunque el cielo cubierto puede restar luminosidad.
- Ventilación y confort: la humedad puede ser muy alta (hasta 100%); si sales, vigila la sensación de ambiente más cargado y ajusta la indumentaria.