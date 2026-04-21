Ceuta afronta este martes, 21 de abril de 2026 con un ambiente estable y sin riesgo de precipitación. Según la información de AEMET, el cielo permanecerá cubierto durante la jornada, con una temperatura máxima de 21°C y una mínima de 15°C.

Las sensaciones térmicas acompañan de forma similar: la sensación máxima es de 20°C y la mínima de 15°C. Además, la humedad relativa será alta, moviéndose entre 75% y 100%. El viento sopla desde el Este (E) a 10 km/h, y la probabilidad de precipitación es del 0%. En cuanto a radiación, el índice UV máximo alcanza el 7, un valor que aconseja precaución si se va a estar al aire libre.

Previsión para los próximos días

Miércoles 22/04/2026: máxima 23°C y mínima 15°C. Cielo poco nuboso . Viento del O a 15 km/h .

máxima 23°C y mínima 15°C. Cielo . Viento del a . Jueves 23/04/2026: máxima 21°C y mínima 15°C. Intervalos nubosos . Viento del E a 15 km/h .

máxima 21°C y mínima 15°C. . Viento del a . Viernes 24/04/2026: máxima 20°C y mínima 16°C. Estado del cielo no especificado en los datos facilitados. Viento no indicado (aparece sin valor).

Resumen del día en Ceuta

Cielo: Cubierto.

Cubierto. Temperaturas: 21°C de máxima y 15°C de mínima.

21°C de máxima y 15°C de mínima. Sensación térmica: 20°C (máxima) y 15°C (mínima).

20°C (máxima) y 15°C (mínima). Humedad: entre 75% y 100%.

entre 75% y 100%. Viento: del Este (E), 10 km/h.

del Este (E), 10 km/h. Lluvia: 0% de probabilidad.

0% de probabilidad. Índice UV máximo: 7.

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