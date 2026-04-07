La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este martes 7 de abril en Ceuta una jornada marcada por la lluvia y los cielos muy nubosos. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 20°C y una mínima de 13°C, con una sensación térmica que se mantendrá prácticamente en los mismos valores.

El viento soplará flojo del este a 5 km/h, mientras que la probabilidad de precipitación alcanza el 100%, por lo que será imprescindible llevar paraguas durante toda la jornada. La humedad relativa se moverá entre el 65% y el 95%, creando un ambiente húmedo típico de los días lluviosos en la ciudad autónoma.

Previsión para los próximos días

La inestabilidad meteorológica se mantendrá durante los próximos días en Ceuta. El miércoles 8 de abril continuará el tiempo lluvioso con cielos muy nubosos, aunque las temperaturas descenderán ligeramente hasta los 19°C de máxima y 12°C de mínima. El viento será prácticamente inapreciable, manteniéndose en calma.

Para el jueves 9 de abril, la situación meteorológica experimentará una ligera mejoría. Aunque persistirán los intervalos nubosos con lluvia escasa, las precipitaciones serán menos intensas. Las temperaturas se mantendrán en 19°C de máxima, pero la mínima bajará hasta los 11°C. El viento del este se intensificará hasta los 15 km/h, siendo el día más ventoso de la previsión.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 20°C

20°C Temperatura mínima: 13°C

13°C Estado del cielo: Muy nuboso con lluvia

Muy nuboso con lluvia Viento: Este, 5 km/h

Este, 5 km/h Probabilidad de precipitación: 100%

100% Humedad relativa: Entre 65% y 95%

Entre 65% y 95% Índice UV máximo: 6

Recomendaciones

Ante la certeza de lluvia durante toda la jornada, es imprescindible salir con paraguas y ropa impermeable. Aunque las temperaturas sean suaves, la alta humedad puede crear sensación de bochorno. A pesar de los cielos nubosos, el índice UV alcanzará un nivel moderado de 6, por lo que no está de más aplicar protección solar si se realizan actividades al aire libre durante los momentos de menor nubosidad. Se recomienda vestir por capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.