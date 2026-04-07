El heredero de Luján persiste en su inversión con el duque de Carril a pesar de los recelos de Alonso y Curro, mientras Martina toma una determinación drástica para salvar su refugio.

La tensión se traslada este martes, 7 de abril, a los despachos y pasillos de ‘La Promesa’. Tras la negativa del Patronato a financiar el proyecto social de Martina, y con el servicio en vilo por el ultimátum de Cristóbal a María y Carlo, la serie de La 1 de TVE encara un episodio clave donde las ambiciones económicas de Manuel podrían acarrearle consecuencias imprevisibles.

La peligrosa seguridad de Manuel

La trama principal de este capítulo 808 se centra en las sospechas que rodean los negocios del duque de Carril. Vera ha confirmado finalmente a Curro y Teresa que su madre ignoraba por completo los movimientos financieros de su progenitor con Manuel, una revelación que apunta directamente a la naturaleza turbia de dichos acuerdos.

Pese a que tanto el marqués de Luján, Alonso, como Curro intentan disuadir al heredero de continuar con la operación, Manuel desestima cualquier tipo de peligro. El joven insiste en que se trata de una inversión de pequeña cuantía y que mantiene el control absoluto sobre la situación, ignorando que podría estar caminando hacia una trampa de difícil salida.

El desafío de Martina y las sospechas de Pía

En el ámbito social del palacio, Martina se niega a aceptar el fracaso de su refugio. Desoyendo los consejos de Leocadia y Lorenzo, quienes le sugieren no dar más explicaciones, la joven reúne a Samuel, Petra y Simona para comunicarles una decisión firme: ella misma financiará el proyecto con su patrimonio personal.

Paralelamente, el misterio sobre la muerte de Ana cobra fuerza. Pía y Petra coinciden en sus sospechas tras el hallazgo de una entrada del ‘As de Copas’ entre las pertenencias de Ricardo. Ambas están convencidas de que el hombre oculta información crucial sobre el suceso. La intriga se complica cuando Ángela, inmersa en sus propias investigaciones, interroga a Pía sobre sus posibles problemas pasados con el barón de Linaja.

Crisis de pareja y conflictos en el servicio

La relación entre Ángela y Curro atraviesa su momento más crítico. La joven le reprocha con dureza haber enviado la carta al Rey para recuperar su título nobiliario sin consultarle previamente, lo que deriva en una agria discusión alimentada por las manipulaciones previas de Lorenzo.

Mientras tanto, en la zona de servicio:

• Teresa y Samuel debaten con preocupación sobre el incierto futuro de María y su bebé tras el rechazo de esta a casarse con Carlo.

• Santos recibe una reprimenda de Cristóbal tras ofrecerse a realizar un recado para ayudar a su padre, quien sufre de un tobillo maltrecho.