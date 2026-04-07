La tensión estalla en la Casa Grande tras revelarse que Rafael es el verdadero padre de la hija de María, mientras Luisa regresa a la casa de las parteras obsesionada con el llanto de un bebé.

El drama de época de las tardes de La 1, ‘Valle Salvaje’, retoma su pulso narrativo tras el paréntesis de Semana Santa con un episodio que promete cambiar el destino de sus protagonistas. La estabilidad de los Galván se desmorona tras una confesión que dinamita los cimientos de la familia, sumado a una creciente inquietud en torno a la figura de Luisa, cuya integridad física pende de un hilo.

Una bofetada a la verdad: José Luis contra Rafael

El núcleo del conflicto se sitúa en la revelación de la verdadera identidad del padre de María. Tras conocer que el progenitor es Rafael y no Julio, como se creía hasta ahora, José Luis reacciona con violencia y golpea a su hijo. La furia del patriarca no se detiene ahí, llegando a encararse de forma agresiva con su mujer cuando esta le sugiere que su actitud es el motivo por el cual todos parecen estar en su contra.

A pesar del enfrentamiento, José Luis intenta reafirmar su autoridad recordando a Rafael que, aunque ostente el título de duque de Valle Salvaje, él sigue siendo el cabeza de familia y el abuelo de María. Además, insiste en que la custodia de la pequeña debería seguir vinculada a la memoria de Julio, cuestionando la decisión de dejarla bajo la tutela de sus tíos.

El peligroso regreso de Luisa a la casa de las parteras

La trama de misterio gana intensidad con Luisa. Pese a las advertencias de Bárbara sobre su estado tras la muerte de Adriana, la doncella no logra desprenderse de su obsesión por el presunto robo de un neonato. Movida por el llanto de un bebé que asegura volver a escuchar, Luisa decide regresar a la casa de Petra y Pura, una acción que pondrá su vida en serio peligro.

Mientras tanto, en otros puntos del Valle, las lealtades y secretos se entrelazan:

• Dámaso y Victoria: El primero exige a Victoria que aclare su posición y descubra si alguien de la Casa Grande está boicoteando sus tierras, dejando a sus jornaleros sin trabajo.

• Matilde y Atanasio: La situación del matrimonio es tensa. Mientras Rafael confía en que Atanasio será un buen padre, este le confiesa a Matilde su nulo deseo de tener descendencia.

• El dilema de Martín: Matilde intercede por él ante Pepa, pidiéndole que intente perdonar su traición, sin saber que Francisco ha escuchado toda la conversación desde la sombra.

Con Dámaso advirtiendo a Mercedes que la situación está a punto de «estallar por los aires», el capítulo de este martes se perfila como un punto de inflexión necesario para resolver las incógnitas que rodean a los habitantes de Valle Salvaje.