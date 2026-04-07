El precio de la luz este martes 7 de abril de 2026 registra un coste medio de 13,41 céntimos por kilovatio hora (kWh), situándose en zona amarilla según el semáforo energético. La jornada presenta un comportamiento favorable para los consumidores domésticos, con un amplio valle de precios mínimos durante las horas centrales del día que permite un ahorro significativo en la factura eléctrica.

La particularidad de esta jornada radica en la concentración de tarifas muy competitivas durante la tarde, momento habitualmente reservado para actividades domésticas intensivas en consumo eléctrico. Esta situación ofrece una oportunidad excepcional para optimizar el gasto energético del hogar.

Las mejores horas para ahorrar en la factura eléctrica

La franja más económica del día se sitúa entre las 14:00 y las 16:00 horas, con un precio de 8,06 céntimos por kWh, convirtiéndose en el momento ideal para poner en marcha electrodomésticos de alto consumo como lavadora, lavavajillas u horno. Este periodo coincide con las horas de menor demanda eléctrica nacional.

En el extremo opuesto, la hora más cara se registra entre las 21:00 y las 22:00 horas, alcanzando los 29,36 céntimos por kWh. Esta franja corresponde al pico de demanda vespertino, cuando la mayoría de hogares incrementa su consumo eléctrico tras la jornada laboral. Evitar el uso de electrodomésticos durante esta hora puede generar un ahorro considerable.

Evolución del precio por tramos del día

Durante la madrugada, los precios se mantienen estables y competitivos, oscilando entre los 8,23 y 8,52 céntimos por kWh en las primeras horas, lo que resulta favorable para programar equipos con temporizador.

La mañana experimenta una subida gradual desde las 6:00 horas, alcanzando máximos de 15,37 céntimos entre las 10:00 y 11:00 horas, coincidiendo con el arranque de la actividad comercial e industrial.

La tarde ofrece el gran valle energético de la jornada, con precios mínimos históricos que se prolongan desde las 14:00 hasta las 17:00 horas, momento perfecto para el consumo doméstico intensivo.

Durante la noche, se produce el pico máximo de precios entre las 19:00 y 22:00 horas, superando los 21 céntimos por kWh, antes de descender nuevamente a partir de las 23:00 horas.

Precio de la luz por horas