La línea de ferries entre Ceuta y Algeciras opera este miércoles 21 de octubre de 2026 con Baleària y DFDS. A continuación se recogen los horarios del día para planificar los desplazamientos en ambas direcciones.
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Para organizar el viaje, consulta el horario de salida que te corresponda y la naviera asignada en cada franja.
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Ruta Ceuta-Algeciras
Estas son las salidas programadas desde Ceuta hacia Algeciras para el miércoles 21 de octubre de 2026.
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|Salida
|Naviera
|Duración aprox.
|06:00
|Baleària
|1 h 30 min
|08:30
|Baleària
|1 h
|09:00
|DFDS
|1 h
|10:30
|Baleària
|1 h 30 min
|11:30
|Baleària
|1 h
|12:00
|DFDS
|1 h
|14:30
|Baleària
|1 h
|15:30
|DFDS
|1 h
|16:00
|Baleària
|1 h 15 min
|17:30
|Baleària
|1 h
|18:30
|DFDS
|1 h
|20:30
|Baleària
|1 h 15 min
|21:30
|DFDS
|1 h
|22:15
|Baleària
|1 h 15 min
Ruta Algeciras-Ceuta
Estas son las salidas programadas desde Algeciras hacia Ceuta para el miércoles 21 de octubre de 2026.
|Salida
|Naviera
|Duración aprox.
|07:00
|Baleària
|1 h
|07:30
|DFDS
|1 h
|08:00
|Baleària
|1 h 30 min
|10:00
|Baleària
|1 h
|10:30
|DFDS
|1 h
|13:00
|Baleària
|1 h
|13:30
|DFDS
|1 h
|14:00
|Baleària
|1 h 30 min
|16:00
|Baleària
|1 h
|17:00
|DFDS
|1 h
|18:30
|Baleària
|1 h 30 min
|20:00
|DFDS
|1 h
|20:30
|Baleària
|1 h
|22:30
|Baleària
|1 h 30 min
Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 15 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.
Recomendaciones para viajeros
Para viajar con el ferry, conviene presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y verificar la salida correspondiente al horario elegido.
Antes de desplazarte, confirma los horarios con la compañía, revisa las condiciones meteorológicas en el Estrecho y lleva la documentación de viaje en regla.
Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?