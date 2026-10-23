España vive con dos horarios a la vez. Mientras la península, Baleares, Ceuta y Melilla comparten reloj, Canarias va siempre una hora por detrás. Con el cambio al horario de invierno de este domingo, el mapa horario del país vuelve a quedar repartido, y Ceuta ocupa una posición curiosa dentro de él.

Lee tambien: Diferencia horaria entre Ceuta y Marruecos: desde el domingo será de una hora

Si quieres repasar primero el ajuste de este fin de semana, aquí tienes cuándo y cómo se atrasa el reloj al horario de invierno.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Canarias, siempre una hora menos

La frase “en Canarias, una hora menos” es tan conocida que se convirtió hasta en eslogan. Y es literal: cuando en Ceuta o en Madrid son las ocho de la tarde, en las islas son las siete. Esa diferencia se mantiene todo el año, porque Canarias también cambia la hora, pero lo hace partiendo de un huso distinto.

Lee tambien: Marruecos bloquea el retorno de reclusos españoles a la Península como respuesta al choque político con Madrid

Este domingo, mientras en Ceuta los relojes se atrasan de las 3:00 a las 2:00, en Canarias el ajuste va de las 2:00 a la 1:00. El resultado: la hora de diferencia entre la ciudad y el archipiélago se conserva intacta.

Por qué Ceuta va por delante

La clave está en el huso horario. Por su posición geográfica, a España peninsular le correspondería el horario de Greenwich (GMT), el mismo que usan Portugal y Reino Unido. Sin embargo, desde 1940 el país adoptó el horario de Europa central, una hora por delante. Ceuta, como parte de ese sistema, comparte ese adelanto.

Canarias, en cambio, sí se rige por el horario de Greenwich en invierno. De ahí que las islas vayan una hora por detrás de la península y de Ceuta durante todo el año.

El mapa horario tras el domingo

Así quedan las horas cuando en Ceuta sean las 12:00 del mediodía a partir del cambio:

Territorio Hora Huso en invierno Ceuta (y península) 12:00 GMT+1 Canarias 11:00 GMT Marruecos 11:00 GMT

El dato curioso: Canarias y Marruecos, a la misma hora

Aquí aparece la paradoja de este año. Como Marruecos volvió al horario de Greenwich el pasado 20 de septiembre y ya no cambia la hora, durante todo el invierno Canarias y Marruecos marcarán exactamente la misma hora, mientras que Ceuta, mucho más cerca del país vecino, irá una hora por delante de ambos.

Es decir: desde el domingo, un ceutí tendrá la misma hora que un madrileño, pero una hora más que su vecino de Castillejos, al otro lado de la frontera, y que un palmero a más de mil kilómetros. Puedes leer cómo queda la diferencia horaria entre Ceuta y Marruecos.

Y en verano, ¿cambia algo?

El esquema se mantiene, solo que todo se desplaza una hora. En verano Ceuta está en GMT+2 y Canarias en GMT+1, así que la diferencia entre ambas sigue siendo de una hora. Marruecos, que permanece en GMT todo el año, pasa entonces a estar dos horas por detrás de Ceuta y una por detrás de Canarias.

Para ampliar

Si te interesa el porqué de todo esto, repasa la historia del cambio de hora en España y por qué tenemos la hora de Europa central, y todas las claves del cambio de octubre en Ceuta.