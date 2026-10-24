El Atlético de Madrid regresa este fin de semana a la competición doméstica para disputar un nuevo compromiso en el feudo rojiblanco. El equipo dirigido por el técnico Diego Pablo Simeone vuelve a centrarse en el campeonato nacional tras su última cita europea, afrontando un exigente encuentro ante el Deportivo de La Coruña. El choque se celebra en el estadio Riyadh Air Metropolitano y corresponde a la décima jornada de LaLiga EA Sports. Los colchoneros buscarán aprovechar de manera determinante el factor campo ante su afición con el objetivo de sumar tres puntos fundamentales, mientras se miden a una escuadra gallega que ha regresado esta misma temporada a la máxima categoría del fútbol español.

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Horario y fecha del partido entre el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña

El duelo oficial entre el conjunto rojiblanco y el equipo coruñés ha quedado programado para disputarse el próximo sábado 24 de octubre de 2026. Los aficionados al fútbol y seguidores de ambas entidades tienen fijada la cita a las 21:00 horas, momento exacto en el que dará comienzo la contienda sobre el césped del feudo madrileño.

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Este enfrentamiento de la décima jornada de LaLiga EA Sports permitirá al plantel que entrena Diego Pablo Simeone enfocar nuevamente todas sus energías en el torneo de la regularidad. Tras haber cumplido con su exigencia en el calendario continental durante la semana, el grupo atlético regresa a su feudo con la firme meta de consolidar su fortaleza como local y mantener la buena dinámica de resultados ante sus seguidores.

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Dónde ver en directo por televisión el encuentro en el Riyadh Air Metropolitano

En lo relativo a la retransmisión en directo del choque para el territorio español, el partido entre el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña se podrá seguir de forma exclusiva a través de la plataforma Movistar Plus+. El canal especializado de este servicio ha incluido el duelo en su parrilla oficial de programación para emitir todas las incidencias del choque correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports.

Por su parte, el Deportivo de La Coruña afronta una salida de elevada exigencia en esta visita a la capital de España. Tras conseguir el ansiado retorno a la máxima categoría este curso, el bloque deportivista medirá sus fuerzas en el feudo del conjunto rojiblanco con la intención de plantar cara y obtener un resultado positivo ante un rival que pretende no dejar escapar unidades en el Riyadh Air Metropolitano.