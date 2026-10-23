Ceuta atrasará el reloj en la madrugada del domingo 25 de octubre y Marruecos no tocará el suyo. El resultado es que la diferencia horaria con el país vecino, de dos horas desde finales de septiembre, se reducirá a una hora durante todo el invierno.

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Con el cambio al horario de invierno de este domingo, a las 3:00 serán las 2:00 en Ceuta, igual que en el resto de la península. Para quien cruza a diario la frontera, trabaja con empresas marroquíes o tiene familia al otro lado, el cambio tiene un efecto añadido este año.

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Por qué ahora hay dos horas de diferencia con Marruecos

El Gobierno marroquí aprobó en junio un decreto para abandonar el horario GMT+1, que mantenía de forma casi permanente desde 2018, y volver al horario de Greenwich (GMT). El cambio se hizo efectivo en la madrugada del domingo 20 de septiembre, cuando los relojes del país vecino se atrasaron una hora.

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Desde ese día y hasta este domingo, Ceuta (en horario de verano, GMT+2) y Marruecos (GMT) han tenido dos horas de diferencia. Además, Marruecos ha fijado el GMT como hora legal permanente, por lo que ya no cambiará el reloj durante el Ramadán como hacía hasta ahora.

Cómo queda la hora tras el 25 de octubre

Ceuta pasa al horario de invierno (GMT+1) y Marruecos sigue en GMT. A partir del domingo:

Cuando en Ceuta son las… En Castillejos, Tetuán o Tánger son las… 8:00 7:00 14:00 13:00 21:00 20:00

Esta diferencia de una hora se mantendrá durante todo el invierno. Cuando España vuelva a adelantar el reloj en primavera, previsiblemente el último domingo de marzo de 2027, la diferencia regresará a dos horas.

Conviene recordar que, hasta este año, la situación en invierno era la contraria: Ceuta y Marruecos compartían la misma hora entre octubre y marzo. Ese escenario ya no se repetirá mientras ninguno de los dos países modifique su normativa.

Qué debes tener en cuenta en Ceuta

Frontera del Tarajal: los horarios de los servicios del lado marroquí se rigen por su hora local. Si vas a cruzar, calcula una hora menos al otro lado.

los horarios de los servicios del lado marroquí se rigen por su hora local. Si vas a cruzar, calcula una hora menos al otro lado. Citas y gestiones en Marruecos: confirma siempre si la hora que te indican es española o marroquí, sobre todo en las primeras semanas.

confirma siempre si la hora que te indican es española o marroquí, sobre todo en las primeras semanas. Barcos y vuelos: las navieras y aerolíneas publican sus horarios en hora local de cada puerto o aeropuerto. Revisa el billete si tu trayecto incluye escala o destino en Marruecos.

las navieras y aerolíneas publican sus horarios en hora local de cada puerto o aeropuerto. Revisa el billete si tu trayecto incluye escala o destino en Marruecos. Móviles y relojes: los teléfonos se ajustan solos, pero cerca de la frontera pueden captar la red marroquí y mostrar su hora. Comprueba que la zona horaria esté fijada en Ceuta o Madrid. Aquí tienes cinco ajustes clave en electrodomésticos y dispositivos.

Por qué España sigue cambiando la hora

El cambio de hora en España se rige por la directiva europea 2000/84/CE, que obliga a todos los Estados miembros a adelantar el reloj el último domingo de marzo y atrasarlo el último domingo de octubre. La práctica se generalizó tras la crisis del petróleo de 1973 con el objetivo de ahorrar energía, aunque hoy la mayoría de estudios consideran que ese ahorro es reducido.

Curiosamente, España ya vivió casi un cuarto de siglo sin cambiar la hora: entre 1950 y 1973 no se aplicó el horario de verano, que volvió en 1974 por la crisis energética.

Puedes consultar todas las claves del cambio de hora de octubre de 2026 y cómo afecta a Ceuta y cuándo hay que atrasar el reloj al horario de invierno.

El horario de invierno, el que mejor tolera el cuerpo

Los especialistas en sueño coinciden en que el paso al horario de invierno es el más llevadero. Nuestro reloj biológico funciona con un ciclo algo superior a 24 horas, así que ganar una hora resulta más natural que perderla, como ocurre en marzo. La Sociedad Española del Sueño defiende, de hecho, que si se elimina el cambio se mantenga el horario de invierno de forma permanente, por estar más próximo a la hora solar.

Aun así, las personas con problemas de sueño, los niños y los mayores pueden notar el ajuste durante algunos días. Mantener las rutinas habituales y exponerse a la luz natural por la mañana ayuda a adaptarse antes.

¿Será el último cambio de hora?

No hay nada aprobado en ese sentido. El Gobierno pidió a la Unión Europea en octubre de 2025 acabar con los cambios estacionales, pero los Estados miembros no han alcanzado un acuerdo y la Comisión Europea ya ha publicado el calendario de cambios hasta 2031. Te lo explicamos en el cambio de hora llega el 25 de octubre y no será el último.

Si quieres repasar el anterior ajuste, aquí está el paso al horario de verano de 2026.

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