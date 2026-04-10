El tiempo en Ceuta para este viernes 10 de abril presenta una jornada marcada por los intervalos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las temperaturas oscilarán entre los 13°C de mínima y los 19°C de máxima, con una sensación térmica que alcanzará los 20°C en las horas centrales del día.

La ciudad autónoma vivirá una jornada tranquila en cuanto al viento, que permanecerá en calma durante todo el día, mientras que la probabilidad de precipitación se sitúa en el 60%. La humedad relativa será elevada, fluctuando entre el 70% y el 90% a lo largo de la jornada.

Previsión para los próximos días

La evolución del tiempo en Ceuta para el fin de semana muestra un cambio significativo. El sábado 11 de abril se espera un cielo muy nuboso con lluvia y la llegada de vientos del oeste que soplarán con intensidad de hasta 40 km/h. Las temperaturas se mantendrán similares, con máximas de 19°C y mínimas de 14°C.

Para el domingo 12 de abril, la situación mejorará considerablemente con cielos poco nubosos, aunque el viento del oeste continuará soplando con fuerza de 40 km/h. Las temperaturas descenderán ligeramente, registrando una máxima de 18°C y una mínima de 13°C. El lunes 13 de abril mantendrá temperaturas similares, con 18°C de máxima y 12°C de mínima.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 19°C

19°C Temperatura mínima: 13°C

13°C Estado del cielo: Intervalos nubosos con lluvia escasa

Intervalos nubosos con lluvia escasa Viento: En calma (0 km/h)

En calma (0 km/h) Probabilidad de precipitación: 60%

60% Humedad relativa: Entre 70% y 90%

Entre 70% y 90% Índice UV máximo: 6 (moderado)

Recomendaciones

Para este viernes en Ceuta, se recomienda llevar un paraguas o chubasquero ligero debido a la probabilidad de lluvia escasa. El índice UV moderado aconseja usar protección solar durante las horas centrales del día. La ausencia de viento hará que las temperaturas sean agradables, especialmente durante la tarde, aunque es conveniente llevar una chaqueta ligera para las primeras horas de la mañana cuando el termómetro marque los 13°C.