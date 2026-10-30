El tiempo en Ceuta estará marcado este viernes, 30 de octubre, por los cielos cubiertos y temperaturas de entre 19 y 23 grados, según la AEMET.

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El viento soplará del este a 20 km/h y la probabilidad de precipitación será del 25%. La sensación térmica oscilará también entre los 19 y los 23 grados.

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Previsión para los próximos días

El sábado, la AEMET prevé cielos muy nubosos con lluvia escasa y una probabilidad de precipitación del 75%. Las temperaturas se mantendrán entre los 19 y los 23 grados, mientras que el viento será del este a 15 km/h.

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El domingo habrá intervalos nubosos con lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 60%. La mínima bajará a 18 grados y la máxima seguirá en 23, con viento del este a 20 km/h. Para el lunes se esperan intervalos nubosos, temperaturas de entre 17 y 23 grados y viento del este a 15 km/h. La probabilidad de precipitación será del 10%.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 23 °C.

23 °C. Temperatura mínima: 19 °C.

19 °C. Cielo: cubierto.

cubierto. Viento: del este a 20 km/h.

del este a 20 km/h. Probabilidad de precipitación: 25%.

25%. Humedad relativa: entre el 70% y el 85%.

entre el 70% y el 85%. Índice UV máximo: 4.

Recomendaciones

Puede ser útil llevar un paraguas ante la posibilidad de lluvia y tener en cuenta el viento del este al planificar actividades al aire libre.

Y en el resto de España

Para hoy, viernes 30 de octubre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, poco nuboso, de 13 a 22 °C; Barcelona, nuboso, de 16 a 21 °C; Sevilla, nubes altas, de 14 a 29 °C; Valencia, muy nuboso con lluvia escasa, de 15 a 23 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Bilbao, nuboso, de 8 a 19 °C; Zaragoza, poco nuboso, de 10 a 22 °C; Palma, intervalos nubosos, de 11 a 23 °C; Las Palmas de Gran Canaria, cubierto con lluvia escasa, de 22 a 25 °C y un 95 % de probabilidad de lluvia; y A Coruña, nubes altas, de 12 a 18 °C.

Fuente: predicción por municipios de la AEMET.

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