La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una jornada marcada por la nubosidad constante en la ciudad autónoma, con máximas que alcanzarán los 17 grados

Ceuta afronta este viernes, 27 de febrero de 2026, con un panorama meteorológico condicionado por la presencia de nubes. Según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ciudad presentará cielos cubiertos desde las primeras horas de la madrugada hasta el mediodía. A partir de las 12:00 horas, el escenario evolucionará hacia una situación de cielo muy nuboso que persistirá durante gran parte de la tarde, despejándose parcialmente hacia nubes altas al cierre de la jornada.

En cuanto a los registros térmicos, el mercurio se mantendrá en niveles similares a los observados en el día de ayer. Se espera que la temperatura máxima alcance los 17 grados en torno a las 16:00 horas, mientras que las mínimas oscilarán alrededor de los 13 grados. El viento, por su parte, soplará con carácter flojo y dirección este.

Previsión para el fin de semana

La estabilidad atmosférica marcará también el inicio del fin de semana en Ceuta:

• Sábado, 28 de febrero: La jornada se presenta nubosa hasta el mediodía, momento en el que se prevé un aumento de la nubosidad. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso en la máxima, llegando a los 18 grados, mientras que la mínima se situará en los 13 grados (con una sensación térmica mínima de 12). El viento permanecerá en calma, con dirección sudeste.

• Domingo, 1 de marzo: El escenario meteorológico cambiará significativamente. Se espera un panorama encapotado con probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas sufrirán un leve descenso, con una máxima de 16 grados y una mínima de 14. El viento volverá a soplar con dirección este.

Situación en municipios próximos

La previsión de la AEMET para las localidades cercanas presenta matices diferenciados:

• Estepona: Se contemplan cielos nubosos desde la madrugada hasta el mediodía, derivando en un panorama de abundantes nubes hasta el final del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 21 de máxima.

• Benalmádena: La jornada estará marcada por cielos con abundante nubosidad durante la primera mitad del día, abriéndose claros a partir de las 12:00 horas. Las temperaturas registrarán una máxima de 19 grados y una mínima por debajo de los 10 grados.