El coste medio del megavatio hora se sitúa en 20,10 euros, con un marcado desplome en la franja central del día que permitirá un ahorro significativo a los consumidores

El mercado eléctrico español presenta una jornada notablemente más económica este viernes, 27 de febrero de 2026. Según los datos facilitados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio de la electricidad se establece en 20,10 euros por megavatio hora (MWh), registrando un recorte relevante en comparación con los valores observados durante las últimas jornadas.

Es preciso recordar que estos precios corresponden exclusivamente al mercado mayorista. El coste final en la factura eléctrica de los hogares dependerá, además, de otros factores como los peajes, cargos e impuestos correspondientes a cada tipo de contrato.

Los mejores momentos para el consumo

La estructura de precios de este viernes ofrece un valle de gran eficiencia para realizar aquellas actividades domésticas que requieren un mayor gasto energético, como el uso de la lavadora, el horno o la secadora.

• Horas más baratas: El periodo de mayor ahorro se concentra entre las 10:00 y las 17:00 horas. Dentro de esta franja, el MWh experimentará valores mínimos cercanos a cero e incluso ligeramente negativos. El momento más económico del día se localizará entre las 13:00 y las 14:00 horas, cuando el MWh alcanzará los -0,01 euros.

• Horas más caras: Por el contrario, los precios experimentarán un repunte significativo a partir de las 17:00 horas. La franja horaria más costosa del día se registrará entre las 20:00 y las 21:00 horas, alcanzando los 73,59 euros/MWh.

Precio de la luz por horas hoy, viernes 27 de febrero

00:00 a 01:00: 20,07 euros/MWh

01:00 a 02:00: 10,93 euros/MWh

02:00 a 03:00: 11,62 euros/MWh

03:00 a 04:00: 10,49 euros/MWh

04:00 a 05:00: 9,70 euros/MWh

05:00 a 06:00: 11,35 euros/MWh

06:00 a 07:00: 22,90 euros/MWh

07:00 a 08:00: 33,76 euros/MWh

08:00 a 09:00: 29,34 euros/MWh

09:00 a 10:00: 14,40 euros/MWh

10:00 a 11:00: 2,90 euros/MWh

11:00 a 12:00: 0,00 euros/MWh

12:00 a 13:00: 0,00 euros/MWh

13:00 a 14:00: -0,01 euros/MWh

14:00 a 15:00: 0,00 euros/MWh

15:00 a 16:00: 0,24 euros/MWh

16:00 a 17:00: 5,91 euros/MWh

17:00 a 18:00: 16,29 euros/MWh

18:00 a 19:00: 31,40 euros/MWh

19:00 a 20:00: 62,93 euros/MWh

20:00 a 21:00: 73,59 euros/MWh

21:00 a 22:00: 55,31 euros/MWh

22:00 a 23:00: 33,80 euros/MWh

23:00 a 24:00: 25,54 euros/MWh

Conocer esta distribución horaria es fundamental para optimizar el gasto energético doméstico y mitigar el impacto de la factura eléctrica a final de mes, evitando las horas de mayor demanda y aprovechando las ventanas de precios reducidos.

