Tras días de cielos despejados, el regreso de los chubascos y el posible aislamiento de aire frío amenazan con devolver el tiempo revuelto a gran parte de la Península

La estabilidad meteorológica que ha predominado en España durante las últimas jornadas tiene los días contados. Según informa eltiempo.es, el panorama atmosférico sufrirá un giro significativo a partir de este fin de semana, dando paso a un tiempo mucho más variable que coincidirá con el inicio de la primavera meteorológica, el próximo domingo 1 de marzo.

Avance de la inestabilidad: del sábado al domingo

Aunque este viernes aún se perfila como una jornada relativamente tranquila —con la excepción de un frente que dejará precipitaciones de carácter leve en el norte—, el escenario cambiará de forma notable durante la madrugada del sábado. La inestabilidad afectará inicialmente a puntos de Castilla-La Mancha y Aragón.

• Sábado: La segunda mitad del día registrará un aumento progresivo de los fenómenos adversos. Se prevén chubascos, en ocasiones acompañados de tormentas, en amplias zonas del este peninsular. Las precipitaciones podrían ganar intensidad en áreas de Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, así como en el interior de Murcia y el este de Andalucía.

• Domingo: Las lluvias se concentrarán en el noreste durante las primeras horas. Ya por la tarde, se espera el crecimiento de nubes de evolución en el sur y el este del país, que podrían derivar en chubascos, aunque de carácter generalizado y débil.

El papel de una posible DANA en marzo

El arranque del mes de marzo podría venir acompañado de una mayor complejidad meteorológica. Los modelos actuales sugieren que una vaguada se descolgará por el oeste peninsular, con la posibilidad de aislarse y formar una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) entre el lunes y el martes.

De confirmarse esta evolución, el lunes se caracterizaría por tormentas en el oeste, que se extenderían hacia el interior y parte del este durante la tarde. Posteriormente, el embolsamiento de aire frío podría desplazarse hacia el sur, concentrando la inestabilidad en Andalucía. No obstante, desde eltiempo.es inciden en que la incertidumbre es elevada, advirtiendo que una variación de apenas 100 o 200 kilómetros en la posición del centro de la DANA podría alterar drásticamente el alcance y la distribución de las lluvias.

Evolución térmica y heladas

El descenso de las temperaturas máximas será progresivo en el interior, con valores que el domingo se mantendrán por debajo de los 14 y 17 °C. En contraposición, el viento del sur favorecerá un ascenso térmico en el norte, donde se alcanzarán registros de entre 15 y 20 °C. Por otro lado, la meteorología prevé el retorno de las heladas en zonas del interior, principalmente durante la madrugada del sábado, afectando con mayor probabilidad al sector noroccidental de Castilla y León.