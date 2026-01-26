La semana comienza en Ceuta con una jornada de paraguas y cielos cerrados. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé lluvias persistentes y una alta probabilidad de tormentas, especialmente durante la mañana, bajo la influencia de los vientos de poniente.

Tras un fin de semana marcado por la inestabilidad y la alerta amarilla, Ceuta encara este lunes 26 de enero de 2026 bajo un pronóstico de cielos cubiertos. La humedad del Estrecho y la nubosidad acumulada dejarán precipitaciones en gran parte de la ciudad autónoma.

Previsión de lluvias: ¿Cuándo caerá más agua?

La jornada será húmeda desde las primeras horas, con acumulados que, aunque no son extremos, sí serán constantes:

• Mañana (10:00 h): Se espera el pico de precipitaciones más intenso con unos 2 litros por metro cuadrado.

• Tarde (15:00 h): La lluvia persistirá de forma más débil, dejando aproximadamente 1 litro adicional.

• Tormentas: La AEMET advierte de una probabilidad muy elevada de aparato eléctrico durante la primera mitad del día, riesgo que se mantendrá, aunque con menor intensidad, durante la tarde.

Temperaturas y sensación térmica

Los termómetros apenas variarán respecto a la jornada dominical, manteniendo un ambiente fresco pero estable dentro de la media invernal:

• Temperatura máxima: 18°C.

• Temperatura mínima: 14°C.

• Sensación térmica: El viento y la humedad elevarán la sensación mínima hasta los 15°C, haciendo que el día no se sienta tan frío como los anteriores.

• Viento: El Oeste (Poniente) seguirá siendo el protagonista, marcando la dirección de las nubes y el estado de la mar en el Estrecho.

Resumen para el ciudadano

Si tienes pensado salir hoy, lo ideal es que lleves ropa impermeable o paraguas, sobre todo si tus desplazamientos coinciden con las horas centrales de la mañana. Aunque la lluvia es débil, la presencia de tormentas sugiere precaución en zonas abiertas y cerca de la costa, donde el viento de poniente sigue soplando con moderación.