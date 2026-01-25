El sorteo semanal de Loterías y Apuestas del Estado correspondiente a El Gordo de la Primitiva se ha celebrado este domingo 25 de enero de 2026 con un bote acumulado de 15,5 millones de euros tras no registrarse acertantes de Primera Categoría en el sorteo anterior.



Combinación ganadora de hoy

Números premiados: 42, 05, 18, 34 y 11

Número clave (reintegro): 07

Esta combinación conforma el resultado oficial del Gordo de la Primitiva de este domingo, que reparte premios según la cantidad de aciertos entre los participantes de toda España.

🏆 Cómo funciona el sorteo

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que se celebra todos los domingos a las 21:30 h en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid. Para optar al premio de Primera Categoría es necesario acertar los cinco números y el número clave.

📌 Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios pueden cobrarse en cualquier administración de loterías autorizada. Para importes elevados es habitual gestionarlos en entidades bancarias colaboradoras o a través de la plataforma oficial de Loterías y Apuestas del Estado si el boleto fue adquirido por internet.

• Caducidad: Los premios de El Gordo de la Primitiva pueden reclamarse dentro de un plazo máximo establecido por la normativa vigente desde la fecha del sorteo.

• Próximo sorteo: El próximo domingo habrá una nueva oportunidad con un bote que se volverá a poner en juego según las condiciones del siguiente sorteo programado.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado.