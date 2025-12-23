El sorteo de La Primitiva ha cerrado la jornada de juegos de azar de este lunes 22 de diciembre, un día marcado por el reparto de millones en toda España. A continuación, te facilitamos la combinación ganadora:

Combinación Ganadora

• Números: 02, 10, 17, 23, 29, 46

• Número Complementario: 01

• Reintegro: 3

Categorías de Premios y Bote

Para obtener el Bote (Categoría Especial), el apostante debe acertar los 6 números de la combinación ganadora más el número de reintegro.

• 6 aciertos + Reintegro: Categoría Especial.

• 6 aciertos: Primera Categoría.

• 5 aciertos + Complementario: Segunda Categoría.

• 5, 4 y 3 aciertos: Categorías inferiores con premios fijos o variables según recaudación.

• Reintegro: Devolución del importe de la apuesta (1 €).

Información para el cobro de premios

Si has resultado ganador en este sorteo del lunes 22 de diciembre:

• Premios menores (hasta 2.000 €): Pueden hacerse efectivos en cualquier administración de loterías o mediante Bizum.

• Premios mayores (más de 2.000 €): Es necesario acudir a las entidades bancarias colaboradoras (BBVA o CaixaBank).

• Fiscalidad: Los premios de La Primitiva están exentos de impuestos hasta los 40.000 €. A partir de esa cantidad, se aplica una retención del 20%.

Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la información facilitada. La única lista oficial con validez legal es la publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).