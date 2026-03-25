La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia para este miércoles en la ciudad autónoma una transición de cielos nubosos a despejados, con valores térmicos que oscilarán entre los 14 y los 17 grados centígrados.

La ciudad de Ceuta afronta este miércoles, 25 de marzo, una jornada marcada por la estabilidad meteorológica y una evolución favorable de los cielos. Según la información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el municipio presentará cielos nubosos durante las primeras horas de la madrugada, situación que se mantendrá hasta las 06:00 horas. A partir de ese momento, se espera que el escenario evolucione hacia un estado poco nuboso que predominará durante gran parte de la tarde, para finalizar el día con un cielo completamente despejado.

En lo que respecta al apartado térmico, Ceuta registrará hoy temperaturas muy similares a las de la jornada precedente. El termómetro alcanzará su punto máximo de 17 grados en torno a las 15:00 horas, mientras que la mínima se situará en los 14 grados a primera hora de la mañana, específicamente a las 07:00 horas. El viento, por su parte, soplará con una dirección constante del este durante toda la fecha.

Previsión para el jueves y el viernes

De cara a la jornada de mañana, jueves, la nubosidad volverá a cobrar protagonismo en la ciudad autónoma. Se espera un día marcado por la presencia de nubes desde la madrugada hasta el mediodía, con una tendencia al aumento de la cobertura nubosa a partir de las 12:00 horas. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, manteniendo los 17 grados de máxima y los 14 de mínima. El viento continuará soplando de dirección este, aunque lo hará de forma muy floja.

Para el viernes, la inestabilidad podría acrecentarse ligeramente. La AEMET no descarta la posibilidad de precipitaciones en un contexto de cielos cubiertos durante todo el día. A pesar de la nubosidad, la temperatura máxima permanecerá instalada en los 17 grados y las mínimas no sufrirán variaciones de relevancia. El viento de componente este seguirá haciendo acto de presencia en el litoral ceutí.

Tendencia para el fin de semana

El pronóstico para el último tramo de la semana apunta a una mejoría inicial. El sábado se prevén cielos poco nubosos, mientras que el domingo regresarán los intervalos de nubes. En cuanto a los valores térmicos, el fin de semana arrancará con 17 grados de máxima y 14 de mínima. No obstante, el domingo se espera un descenso térmico en las mínimas, que podrían caer hasta los 11 grados, mientras que las máximas se mantendrán estables. El viento virará de la componente este del sábado a ligeras brisas del nordeste para cerrar la semana.

Situación meteorológica en municipios próximos

La Península también presenta variaciones en localidades cercanas. En Estepona, se esperan cielos variables con una mañana poco nubosa que dará paso a cielos despejados desde el mediodía, con temperaturas entre los 13 y los 20 grados. Por su parte, en Benalmádena predominarán los cielos nubosos en las primeras horas para despejar a partir de las 12:00, con una mínima más fresca que bajará de los 10 grados y una máxima de 17.