En este miércoles 25 de marzo de 2026, la Iglesia se detiene en su camino cuaresmal para celebrar una de las fiestas más grandes del calendario cristiano: la Solemnidad de la Anunciación del Señor. Es el momento en que la eternidad entra en el tiempo.

La Anunciación del Señor

Esta festividad se celebra exactamente nueve meses antes de la Navidad. Conmemora el pasaje del Evangelio de San Lucas en el que el Arcángel Gabriel visita a una joven de Nazaret llamada María.

• El Misterio de la Encarnación: En el momento en que María pronuncia su «Hágase en mí según tu palabra», el Verbo de Dios se hace carne en su seno. No es solo una fiesta mariana, es fundamentalmente una fiesta del Señor: el inicio de nuestra Redención.

• La Libertad de María: Dios no impuso su plan; esperó el consentimiento de una criatura humana. El «sí» de María es el modelo perfecto de fe y disponibilidad absoluta a los planes de Dios, incluso cuando estos superan toda lógica.

• Celebración de la Vida: En muchos lugares, este día se celebra también como la Jornada por la Vida, recordando la dignidad sagrada de todo ser humano desde el momento mismo de su concepción.

Otros santos que se celebran el 25 de marzo

Aunque la Solemnidad de la Anunciación acapara la liturgia del día, el santoral también recuerda a otros grandes testigos:

• San Dimas, el Buen Ladrón: Según la tradición, hoy se recuerda al hombre que, crucificado junto a Jesús, se arrepintió en el último instante. Es el primer «santo» canonizado directamente por Cristo con las palabras: «Hoy estarás conmigo en el Paraíso».

• Santa Margarita Clitherow, mártir: Conocida como «la Perla de York» en el siglo XVI. Fue una madre de familia inglesa que murió martirizada por esconder a sacerdotes perseguidos en su casa, demostrando una valentía heroica por su fe.

• San Quirino de Roma, mártir: Un oficial romano del siglo II que, tras ser testigo de la fe de los cristianos a los que custodiaba, se convirtió y entregó su vida por el Evangelio bajo el imperio de Adriano.

• San Hermelando de Nantes, abad: Monje del siglo VII que fundó monasterios en la región del Loira, destacando por su espíritu de oración y su capacidad para organizar comunidades de paz en tiempos difíciles.

Beatos

• Beato Josafata Hordashevska: Religiosa ucraniana fundadora de las Siervas de María Inmaculada, dedicada a la educación y la salud de los más pobres en tiempos de gran necesidad social.