El Estadio Alfredo Di Stéfano acoge este miércoles, 25 de marzo, el encuentro de ida de la máxima competición europea entre blancas y azulgranas, en una semana marcada por la histórica sucesión de clásicos en el fútbol femenino.

El fútbol femenino español vive una de sus semanas más intensas con una cartelera protagonizada por el enfrentamiento total entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Ambos conjuntos se verán las caras hasta en tres ocasiones en un margen de apenas ocho días, repartidos entre la competición doméstica y la Women’s Champions League. Este miércoles, 25 de marzo, arranca el asalto europeo con el partido de ida de los cuartos de final, un duelo que consolida la rivalidad madrileña y catalana tras haberse cruzado ya este curso en la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

El escenario del choque será el Estadio Alfredo Di Stéfano, donde el conjunto blanco buscará plantar cara a un Barcelona que ha mostrado una autoridad incontestable en los precedentes más recientes. Pese a que el Madrid logró su primer triunfo histórico el pasado mes de marzo, el balance de la temporada se inclina claramente hacia el lado azulgrana: las de la Ciudad Condal se impusieron con un contundente 4-0 en el campeonato de Liga, un 2-0 en la final de la Supercopa y repitieron el 4-0 en el torneo del K.O.

Un calendario de Clásicos y el regreso al Camp Nou

Esta eliminatoria de la Champions League supone el punto álgido de un calendario frenético. Tras el encuentro de hoy, ambos equipos volverán a medir sus fuerzas en la Liga este mismo domingo, 29 de marzo. La resolución definitiva de estos cuartos de final tendrá lugar el próximo jueves, 2 de abril, en una cita histórica: el Camp Nou abrirá sus puertas para albergar el partido de vuelta, lo que garantiza un ambiente de gala para decidir qué equipo español avanza hacia las semifinales continentales.

La hegemonía del FC Barcelona en los enfrentamientos directos de este año sitúa a las visitantes como favoritas, aunque la mística de la competición europea y el factor campo en Valdebebas presentan una oportunidad para que el Real Madrid intente romper los pronósticos antes de viajar a Barcelona.

Horario y retransmisión televisiva del Madrid-Barcelona

Para todos aquellos aficionados que deseen seguir el minuto a minuto del Clásico europeo, el encuentro dará comienzo este miércoles a las 18:45 horas. La retransmisión del partido en directo estará disponible a través de las plataformas de Disney y en el canal autonómico TV3, encargados de llevar la señal de este duelo de cuartos de final de la Champions femenina.