La jornada en los surtidores de todo el país continúa marcada por la disparidad de tarifas entre las estaciones de servicio tradicionales y las de bajo coste. Mientras que el precio medio del diésel se sitúa en los 1,771 €/l, la ciudad de Mérida y la provincia de Cáceres registran algunos de los valores más competitivos de la jornada.

El coste del combustible se mantiene como uno de los factores de mayor peso en la economía de las familias españolas en este ecuador de la semana. Hoy, miércoles 25 de marzo de 2026, los conductores se enfrentan a un mercado energético volátil donde la diferencia de céntimos por litro puede suponer un ahorro relevante al finalizar el mes. Según los últimos datos recogidos, el precio medio nacional del Gasóleo A se establece en los 1,771 €/l, mientras que la Gasolina 95 oscila con fuerza dependiendo de la comunidad autónoma.

Ante este escenario, la consulta de los registros actualizados por el Ministerio para la Transición Ecológica se ha vuelto una herramienta indispensable. Por norma general, las estaciones situadas en polígonos industriales y las gestionadas por cooperativas agrícolas o grandes superficies como Alcampo o Carrefour lideran los rankings de ahorro en las principales ciudades.

Precios destacados en las principales capitales

En la Comunidad de Madrid, localidades como Alcorcón y Fuenlabrada presentan hoy opciones competitivas en estaciones Alcampo, con la Gasolina 95 en el entorno de los 1,553 €/l. En la capital, el Gasóleo A se puede encontrar en puntos de Vallecas por debajo de la media nacional, situándose sobre los 1,655 €/l.

Por su parte, en Barcelona, las estaciones más económicas se localizan en municipios como Olèrdola o Sant Adrià de Besòs, donde la gasolina 95 se oferta a partir de los 1,469 €/l. En la Comunidad Valenciana, puntos de suministro en Torrent y Cortes de Pallás registran valores para el diésel que parten desde los 1,472 €/l, confirmando la tendencia de precios más bajos en zonas alejadas de los núcleos financieros.

En el caso de Extremadura, la región se consolida hoy como uno de los puntos con tarifas más ajustadas. Mérida destaca con un Gasóleo A a 1,629 €/l en su cooperativa local, mientras que en Cáceres la Gasolina 95 alcanza su mínimo en los 1,474 €/l.

El ahorro en los surtidores de Ceuta

La ciudad autónoma de Ceuta presenta este miércoles una estructura de precios singular, condicionada por su ubicación geográfica y su régimen fiscal. La competencia en el litoral ceutí se concentra en el área portuaria y las principales avenidas de acceso.

Las estaciones de ON365, ubicadas en el Muelle Alfau y la Avenida Teniente Gral. Muslera, ofrecen hoy los precios más bajos de la ciudad, con la Gasolina 95 a 1,484 €/l y el Gasóleo A a 1,669 €/l. Le siguen de cerca los surtidores de Cepsa en la Avenida Juan de Borbón, con la gasolina a 1,494 €/l y el gasóleo a 1,679 €/l.

En otros puntos de referencia como el Muelle Dato y la Avenida Cañonero Dato, las enseñas de Shell y Disa mantienen una tarifa uniforme de 1,553 €/l para la gasolina 95 y 1,688 €/l para el gasóleo, ofreciendo también opciones de combustibles premium y AdBlue.

Para optimizar el gasto, se recomienda a los usuarios combinar la elección de estaciones con precios bajos con el uso de aplicaciones de fidelización, que pueden aplicar descuentos adicionales sobre el precio marcado en el tótem de la gasolinera.